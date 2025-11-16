Синнер победил Алькараса и во второй раз выиграл итоговый турнир ATP

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Итальянец Янник Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса в финале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине, призовой фонд которого составил 15,5 миллиона долларов.

Встреча завершилась победой Синнера над первой ракеткой мира со счетом 7:6 (7:4), 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут.

В первом сете Алькарас при счете 5:4 в свою пользу взял медицинский тайм-аут из-за проблем с правой ногой, после помощи физиотерапевта он продолжил игру. В перерыве испанец вновь обратился за медицинской помощью и на второй сет вышел со специальным тейпом. Также матч прерывался в первом сете более чем на 10 минут из-за того, что одному из болельщиков стало плохо на трибунах.

Синнер сделал в матче восемь эйсов, допустив пять двойных ошибок. На счету итальянца также 26 активно выигранных мячей при 24 невынужденных ошибках. Алькарас пять раз подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки, также на его счету 28 виннерсов при 25 невынужденных ошибках. Счет в противостоянии стал 10:6 в пользу Алькараса. В 2025 году испанец обыграл итальянца в четырех матчах из шести.

Синнеру 24 года, он занимает второе место в мировом рейтинге. Итальянец выиграл итоговый турнир во второй раз подряд. В минувшем розыгрыше он не отдал ни одного сета. В 2024 году в решающей встрече итальянец обыграл американца Тейлора Фрица, а в 2023-м в матче за титул уступил сербу Новаку Джоковичу. Всего в его активе 24 титула турниров ATP в одиночном разряде, включая четыре победы на турнирах Большого шлема.