Рейтинг@Mail.ru
Синнер победил Алькараса и во второй раз выиграл итоговый турнир ATP - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:32 16.11.2025 (обновлено: 22:57 16.11.2025)
https://ria.ru/20251116/sport-2055344669.html
Синнер победил Алькараса и во второй раз выиграл итоговый турнир ATP
Синнер победил Алькараса и во второй раз выиграл итоговый турнир ATP - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Синнер победил Алькараса и во второй раз выиграл итоговый турнир ATP
Итальянец Янник Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса в финале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине, призовой фонд которого РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-16T22:32:00+03:00
2025-11-16T22:57:00+03:00
атр
спорт
турин
янник синнер
карлос алькарас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055346585_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9fee9ff0c1d58df0a689537de744bf7f.jpg
/20251108/tennis-2053719672.html
атр
турин
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055346585_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_62bcd32b2f77517b6cb30cd6510d0235.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
атр, спорт, турин, янник синнер, карлос алькарас
АТР, Спорт, Турин, Янник Синнер, Карлос Алькарас
Синнер победил Алькараса и во второй раз выиграл итоговый турнир ATP

Синнер победил Алькараса и второй раз подряд выиграл итоговый турнир АТР

© Getty Images / Clive BrunskillЯнник Синнер
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Getty Images / Clive Brunskill
Читать в
Дзен
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Итальянец Янник Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса в финале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине, призовой фонд которого составил 15,5 миллиона долларов.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
ATP World Tour Finals, Final Stage
16 ноября 2025 • начало в 20:15
Завершен
Карлос Алькарас
0 : 26:75:7
Янник Синнер
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча завершилась победой Синнера над первой ракеткой мира со счетом 7:6 (7:4), 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут.
В первом сете Алькарас при счете 5:4 в свою пользу взял медицинский тайм-аут из-за проблем с правой ногой, после помощи физиотерапевта он продолжил игру. В перерыве испанец вновь обратился за медицинской помощью и на второй сет вышел со специальным тейпом. Также матч прерывался в первом сете более чем на 10 минут из-за того, что одному из болельщиков стало плохо на трибунах.
Синнер сделал в матче восемь эйсов, допустив пять двойных ошибок. На счету итальянца также 26 активно выигранных мячей при 24 невынужденных ошибках. Алькарас пять раз подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки, также на его счету 28 виннерсов при 25 невынужденных ошибках. Счет в противостоянии стал 10:6 в пользу Алькараса. В 2025 году испанец обыграл итальянца в четырех матчах из шести.
Синнеру 24 года, он занимает второе место в мировом рейтинге. Итальянец выиграл итоговый турнир во второй раз подряд. В минувшем розыгрыше он не отдал ни одного сета. В 2024 году в решающей встрече итальянец обыграл американца Тейлора Фрица, а в 2023-м в матче за титул уступил сербу Новаку Джоковичу. Всего в его активе 24 титула турниров ATP в одиночном разряде, включая четыре победы на турнирах Большого шлема.
Алькарасу 22 года. Испанец впервые в своей карьере сыграл в финале итогового турнира. Всего в его активе 24 титула в одиночном разряде, включая шесть побед на турнирах Большого шлема. Также он является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года.
Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Рыбакина заработала рекордные призовые в женском теннисе
8 ноября, 21:44
 
АТРСпортТуринЯнник СиннерКарлос Алькарас
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала