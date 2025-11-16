https://ria.ru/20251116/sport-2055330632.html
"Шинник" разгромил "Чайку" в матче Первой лиги
Ярославский "Шинник" разгромил "Чайку" из Песчанокопского в матче 19-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
футбол
спорт
первая лига
никита бозов
артём сокол
нефтехимик
чайка (песчанокопское)
шинник
"Шинник" разгромил "Чайку" в матче Первой лиги
