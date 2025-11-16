Рейтинг@Mail.ru
"Шинник" разгромил "Чайку" в матче Первой лиги
Футбол
 
19:48 16.11.2025
"Шинник" разгромил "Чайку" в матче Первой лиги
"Шинник" разгромил "Чайку" в матче Первой лиги
Ярославский "Шинник" разгромил "Чайку" из Песчанокопского в матче 19-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
футбол
спорт
первая лига
никита бозов
артём сокол
нефтехимик
чайка (песчанокопское)
шинник
спорт, первая лига, никита бозов, артём сокол, нефтехимик, чайка (песчанокопское), шинник, даниил корнюшин
Футбол, Спорт, Первая лига, Никита Бозов, Артём Сокол, Нефтехимик, Чайка (Песчанокопское), Шинник, Даниил Корнюшин
"Шинник" разгромил "Чайку" в матче Первой лиги

"Шинник" разгромил "Чайку" со счетом 4:1 в матче Первой лиги

Футболисты ярославского "Шинника"
Футболисты ярославского Шинника
Футболисты ярославского "Шинника". Архивное фото
Футболисты ярославского "Шинника". Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ярославский "Шинник" разгромил "Чайку" из Песчанокопского в матче 19-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Ярославле, завершилась победой хозяев со счетом 4:1. За "Шинник" дубль оформил Даниил Корнюшин (21-я и 61-я минуты), по мячу забили Руслан Куль (7) и Никита Бозов (39). Единственный гол "Чайки" на свой счет записал Артем Соколов (41).
"Шинник" (25 очков) располагается на десятой строчке в турнирной таблице Первой лиги. "Чайка" (11), потерпевшая пятое поражение подряд, занимает последнее, 18-е место.
В следующем туре "Чайка" примет нижнекамский "Нефтехимик" 22 ноября, "Шинник" на следующий день дома сыграет с "Соколом" из Саратова.
Футболисты СКА-Хабаровска - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"СКА-Хабаровск" и "Енисей" сыграли вничью в матче Первой лиги
15 ноября, 10:06
 
ФутболСпортПервая ЛигаНикита БозовАртём СоколНефтехимикЧайка (Песчанокопское)ШинникДаниил Корнюшин
 
