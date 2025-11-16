Рейтинг@Mail.ru
Минское "Динамо" обыграло "Ак Барс" в матче КХЛ, забросив семь шайб
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:34 16.11.2025 (обновлено: 21:46 16.11.2025)
Минское "Динамо" обыграло "Ак Барс" в матче КХЛ, забросив семь шайб
Минское "Динамо" обыграло "Ак Барс" в матче КХЛ, забросив семь шайб - РИА Новости, 16.11.2025
Минское "Динамо" обыграло "Ак Барс" в матче КХЛ, забросив семь шайб
Минское "Динамо" обыграло казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости, 16.11.2025
хоккей
спорт
сергей кузнецов (архитектор)
анонсы и трансляции матчей
илья усов
александр хмелевский
ак барс
континентальная хоккейная лига (кхл)
Минское "Динамо" обыграло "Ак Барс" в матче КХЛ, забросив семь шайб

Минское "Динамо" со счетом 7:3 обыграло "Ак Барс" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минское "Динамо" обыграло казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
16 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
Ак Барс
3 : 7
Динамо Минск
07:00 • Александр Хмелевский
(Никита Лямкин, Владимир Алистров)
36:28 • Mitchell Miller
(Дмитрий Яшкин)
40:34 • Александр Барабанов
(Кирилл Семенов, Никита Лямкин)
00:42 • Daniil Lipsky
(Yegor Borikov, Тай Смит)
12:33 • Виталий Пинчук
(Сам Анас, Алекс Лимож)
15:40 • Даниил Сотишвили
(Даррен Диц)
16:25 • Виталий Пинчук
30:02 • Сергей Кузнецов
(Николас Мелоче, Брэйд Лайл)
33:57 • Илья Усов
(Станислав Галиев)
55:38 • Сам Анас
Встреча в Казани завершилась со счетом 7:3 (4:1, 2:1, 1:1) в пользу гостей, у которых отличились Даниил Липский (1-я минута), Виталий Пинчук (13, 17), Даниил Сотишвили (16), Сергей Кузнецов (31), Илья Усов (34) и Сэм Энэс (56). В составе хозяев шайбы забросили Александр Хмелевский (7), Митчелл Миллер (37) и Дмитрий Яшкин (41).
Нападающий "Ак Барса" Дмитрий Кателевский провел 200-й матч в КХЛ, защитник белорусского клуба Джошуа Брук - 100-й.
Минчане выиграли третий матч подряд и, набрав 37 очков, занимают третье место в таблице Западной конференции. "Ак Барс" с 36 баллами идет вторым на Востоке.
В следующем матче "Динамо" 18 ноября сыграет в гостях с череповецкой "Северсталью", казанцы в тот же день примут ЦСКА.
Хоккеисты тольяттинской Лады - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Лада" обыграла "Нефтехимик" в матче КХЛ
16 ноября, 18:26
 
Хоккей
 
 
