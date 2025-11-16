Минское "Динамо" обыграло "Ак Барс" в матче КХЛ, забросив семь шайб

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минское "Динамо" обыграло казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
16 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
07:00 • Александр Хмелевский
(Никита Лямкин, Владимир Алистров)
36:28 • Mitchell Miller
40:34 • Александр Барабанов
00:42 • Daniil Lipsky
(Yegor Borikov, Тай Смит)
12:33 • Виталий Пинчук
(Сам Анас, Алекс Лимож)
15:40 • Даниил Сотишвили
16:25 • Виталий Пинчук
30:02 • Сергей Кузнецов
33:57 • Илья Усов
55:38 • Сам Анас
Встреча в Казани завершилась со счетом 7:3 (4:1, 2:1, 1:1) в пользу гостей, у которых отличились Даниил Липский (1-я минута), Виталий Пинчук (13, 17), Даниил Сотишвили (16), Сергей Кузнецов (31), Илья Усов (34) и Сэм Энэс (56). В составе хозяев шайбы забросили Александр Хмелевский (7), Митчелл Миллер (37) и Дмитрий Яшкин (41).
Минчане выиграли третий матч подряд и, набрав 37 очков, занимают третье место в таблице Западной конференции. "Ак Барс" с 36 баллами идет вторым на Востоке.
В следующем матче "Динамо" 18 ноября сыграет в гостях с череповецкой "Северсталью", казанцы в тот же день примут ЦСКА.
