Теннис
 
18:45 16.11.2025
Хелиеваара и Паттен выиграли итоговый турнир АТР в парном разряде
спорт, атр, джо солсбери, нил скупски
Теннис, Спорт, АТР, Джо Солсбери, Нил Скупски
Хелиеваара и Паттен выиграли итоговый турнир АТР в парном разряде

Финн Хелиеваара и британец Паттен выиграли итоговый турнир АТР в парном разряде

© Getty Images / LightRocket/Nicolò Campo
Финн Харри Хелиёваара и британец Генри Паттен на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов
Финн Харри Хелиёваара и британец Генри Паттен на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Getty Images / LightRocket/Nicolò Campo
Финн Харри Хелиёваара и британец Генри Паттен на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Финн Харри Хелиёваара и британец Генри Паттен стали победителями итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в парном разряде.
В решающей встрече проходящего в итальянском Турине турнира вторые сеяные Хелиёваара и Паттен победили британцев Джо Солсбери и Нила Скупски, посеянных под пятым номером, со счетом 7:5, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут.
Хелиёвааре 36 лет, Паттену - 29. Для обоих теннисистов этот титул стал четвертым в 2025 году, они располагаются на четвертой строчке мирового рейтинга. Всего у финна 12 титулов в карьере, у Паттена - восемь.
Общий призовой фонд итогового турнира составляет 15,5 миллиона долларов. Соревнования завершатся в воскресенье финалом в одиночном разряде.
Настольный теннис. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
CAS признал дискриминацией бан России на турнирах по настольному теннису
16 октября, 16:14
 
ТеннисСпортАТРДжо СолсбериНил Скупски
 
