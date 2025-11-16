https://ria.ru/20251116/sport-2055324727.html
Хелиеваара и Паттен выиграли итоговый турнир АТР в парном разряде
Хелиеваара и Паттен выиграли итоговый турнир АТР в парном разряде
Хелиеваара и Паттен выиграли итоговый турнир АТР в парном разряде
Финн Харри Хелиёваара и британец Генри Паттен стали победителями итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в парном разряде. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Финн Харри Хелиёваара и британец Генри Паттен стали победителями итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в парном разряде.
В решающей встрече проходящего в итальянском Турине
турнира вторые сеяные Хелиёваара и Паттен победили британцев Джо Солсбери
и Нила Скупски
, посеянных под пятым номером, со счетом 7:5, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут.
Хелиёвааре 36 лет, Паттену - 29. Для обоих теннисистов этот титул стал четвертым в 2025 году, они располагаются на четвертой строчке мирового рейтинга. Всего у финна 12 титулов в карьере, у Паттена - восемь.
Общий призовой фонд итогового турнира составляет 15,5 миллиона долларов. Соревнования завершатся в воскресенье финалом в одиночном разряде.