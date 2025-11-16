https://ria.ru/20251116/sport-2055323761.html
Степанова и Букин выиграли этап Гран-при России в Москве
Степанова и Букин выиграли этап Гран-при России в Москве - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Степанова и Букин выиграли этап Гран-при России в Москве
Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин одержали победу в танцах на льду на четвертом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-16T18:41:00+03:00
2025-11-16T18:41:00+03:00
2025-11-16T19:24:00+03:00
спорт
россия
москва
омск
иван букин (фигурное катание)
зимние олимпийские игры 2026
фигурное катание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055326774_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_194ed570029f0d03fcdc6c0639abe146.jpg
/20251110/gallyamov-2053878226.html
россия
москва
омск
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055326774_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_b26d0216f9dfd6ff91772844cca6bb64.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, москва, омск, иван букин (фигурное катание), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Россия, Москва, Омск, Иван Букин (фигурное катание), Зимние Олимпийские игры 2026, Фигурное катание
Степанова и Букин выиграли этап Гран-при России в Москве
Степанова и Букин одержали победу в танцах на льду на этапе Гран-при России