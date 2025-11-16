Рейтинг@Mail.ru
Степанова и Букин выиграли этап Гран-при России в Москве
Фигурное катание
 
18:41 16.11.2025 (обновлено: 19:24 16.11.2025)
Степанова и Букин выиграли этап Гран-при России в Москве
Степанова и Букин выиграли этап Гран-при России в Москве
Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин одержали победу в танцах на льду на четвертом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
спорт, россия, москва, омск, иван букин (фигурное катание), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Россия, Москва, Омск, Иван Букин (фигурное катание), Зимние Олимпийские игры 2026, Фигурное катание
Степанова и Букин выиграли этап Гран-при России в Москве

Степанова и Букин одержали победу в танцах на льду на этапе Гран-при России

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин одержали победу в танцах на льду на четвертом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве.
В воскресенье Степанова и Букин стали лучшими в произвольном танце, получив 125,78 балла. С учетом ритм-танца, за который они набрали 84,32 балла, их общий результат составил 210,10 балла.
Второе место заняли Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов (183,33 балла; 73,39+109,94), третье - Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов (176,36; 70,65+105,71).
Следующий этап Гран-при России пройдет в Омске с 22 по 23 ноября.
Лучший фигурист страны "наехал" на партнершу: скандал на Гран-при
10 ноября, 09:29
Фигурное катаниеСпортРоссияМоскваОмскИван Букин (фигурное катание)Зимние Олимпийские игры 2026
 
