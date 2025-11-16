https://ria.ru/20251116/sport-2055323154.html
"Лада" обыграла "Нефтехимик" в матче КХЛ
Тольяттинская "Лада" одержала победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 16.11.2025
хоккей
спорт
никита михайлов
иван романов
авангард
нефтехимик
лада
континентальная хоккейная лига (кхл)
"Лада" со счетом 2:1 обыграла "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ