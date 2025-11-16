Рейтинг@Mail.ru
"Лада" обыграла "Нефтехимик" в матче КХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:26 16.11.2025 (обновлено: 18:40 16.11.2025)
"Лада" обыграла "Нефтехимик" в матче КХЛ
"Лада" обыграла "Нефтехимик" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
"Лада" обыграла "Нефтехимик" в матче КХЛ
Тольяттинская "Лада" одержала победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-16T18:26:00+03:00
2025-11-16T18:40:00+03:00
хоккей
спорт
никита михайлов
иван романов
авангард
нефтехимик
лада
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, никита михайлов, иван романов, авангард, нефтехимик, лада, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Никита Михайлов, Иван Романов, Авангард, Нефтехимик, Лада, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Лада" обыграла "Нефтехимик" в матче КХЛ

"Лада" со счетом 2:1 обыграла "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Хоккеисты тольяттинской "Лады"
Хоккеисты тольяттинской Лады - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой ХК "Лада"
Хоккеисты тольяттинской "Лады". Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Тольяттинская "Лада" одержала победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Тольятти завершилась в пользу хозяев со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). В составе победителей шайбы с разницей в 17 секунд забросили Никита Михайлов (39-я минута) и Иван Романов (39). У гостей отличился Евгений Митякин (60).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
16 ноября 2025 • начало в 16:00
Завершен
Лада
2 : 1
Нефтехимик
38:20 • Никита Михайлов
(Мак Холлоуэлл)
38:37 • Иван Романов
(Андрей Чивилев, Дмитрий Кугрышев)
59:11 • Евгений Митяйкин
(Данил Юртайкин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Лада", набравшая 21 очко, занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Нефтехимик" с 31 баллом располагается на пятом месте на Востоке.
В следующем матче "Лада" примет омский "Авангард" 18 ноября. "Нефтехимик" в этот же день сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом" на льду соперника.
Максим Шалунов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Локомотив" обыграл "Спартак" в матче КХЛ
6 ноября, 21:25
 
ХоккейСпортНикита МихайловИван РомановАвангардНефтехимикЛадаКХЛ 2025-2026
 
