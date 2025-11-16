Рейтинг@Mail.ru
Кондратюк стал победителем этапа Гран-при России, Гуменник - третий - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16:57 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/sport-2055313599.html
Кондратюк стал победителем этапа Гран-при России, Гуменник - третий
Кондратюк стал победителем этапа Гран-при России, Гуменник - третий - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Кондратюк стал победителем этапа Гран-при России, Гуменник - третий
Марк Кондратюк выиграл четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-16T16:57:00+03:00
2025-11-16T16:57:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
москва
милан
марк кондратюк
евгений семененко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046552265_298:110:2491:1344_1920x0_80_0_0_2419b3f85e4d8a0e6b213ad35cd28396.jpg
/20251113/kostyleva-2054850150.html
россия
москва
милан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046552265_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_63325dad73015b0fb3f3efa92a59de53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, москва, милан, марк кондратюк, евгений семененко
Фигурное катание, Спорт, Россия, Москва, Милан, Марк Кондратюк, Евгений Семененко
Кондратюк стал победителем этапа Гран-при России, Гуменник - третий

Кондратюк выиграл четвертый этап Гран-при России в Москве

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМарк Кондратюк
Марк Кондратюк - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Марк Кондратюк. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Марк Кондратюк выиграл четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве.
По сумме короткой и произвольной программ он набрал 278,65 балла (96,42+182,23). Серебро завоевал Евгений Семененко (274,91; 96,75+178,16), бронзу - Петр Гуменник (265,76; 90,22+175,54), который в сентябре отобрался на Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Кондратюку 22 года, он является бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командном турнире и чемпионом Европы того же года в одиночном катании.
Последними на этапе Гран-при в Москве произвольные программы представят танцевальные дуэты.
Фигуристка Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Ученица Плющенко гремит на Гран-при, а Щербакова недовольна: ждем скандал?
13 ноября, 19:35
 
Фигурное катаниеСпортРоссияМоскваМиланМарк КондратюкЕвгений Семененко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала