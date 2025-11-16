https://ria.ru/20251116/sport-2055313599.html
Кондратюк стал победителем этапа Гран-при России, Гуменник - третий
Кондратюк стал победителем этапа Гран-при России, Гуменник - третий - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Кондратюк стал победителем этапа Гран-при России, Гуменник - третий
Марк Кондратюк выиграл четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
фигурное катание
спорт
россия
москва
милан
марк кондратюк
евгений семененко
Кондратюк стал победителем этапа Гран-при России, Гуменник - третий
Кондратюк выиграл четвертый этап Гран-при России в Москве