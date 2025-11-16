Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.11.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 16 ноября 2025 года

За прошедшие сутки российские подразделения освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области, а также уничтожили две пусковые установки подвижного берегового ракетного комплекса "Нептун", боевую машину реактивной системы залпового огня HIMARS, нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса, обеспечивающим функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 197 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.