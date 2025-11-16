ВС России уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ в районе Димитрова

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские танкисты продолжают уничтожать опорные пункты и живую силу формирований ВСУ в районе населенного пункта Димитров на красноармейском направлении СВО, сообщило Минобороны РФ.

"Танкисты 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й ОА продолжают уничтожать опорные пункты и живую силу формирований ВСУ в районе населенного пункта Димитров на красноармейском направлении СВО", - говорится в сообщении ведомства.

Главная задача воинов-танкистов – наносить высокоточные удары по тщательно замаскированным вражеским огневым точкам, добавили в МО РФ

"Ведем работу по занятым зданиям противником. Когда наша пехота или разведчики находят их, обнаруживают, скидывают нам точку, и мы работаем", - сказал командир танка с позывным "Алоэ".

По его словам, главная сложность заключается в том, что поставленную задачу нужно выполнить аккуратно, чтобы не задеть свою же пехоту.