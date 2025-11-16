Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ в районе Димитрова
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 16.11.2025
ВС России уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ в районе Димитрова
ВС России уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ в районе Димитрова
2025
ВС России уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ в районе Димитрова

Танкисты ВС РФ уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ в районе Димитрова

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские танкисты продолжают уничтожать опорные пункты и живую силу формирований ВСУ в районе населенного пункта Димитров на красноармейском направлении СВО, сообщило Минобороны РФ.
"Танкисты 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й ОА продолжают уничтожать опорные пункты и живую силу формирований ВСУ в районе населенного пункта Димитров на красноармейском направлении СВО", - говорится в сообщении ведомства.
Главная задача воинов-танкистов – наносить высокоточные удары по тщательно замаскированным вражеским огневым точкам, добавили в МО РФ.
"Ведем работу по занятым зданиям противником. Когда наша пехота или разведчики находят их, обнаруживают, скидывают нам точку, и мы работаем", - сказал командир танка с позывным "Алоэ".
По его словам, главная сложность заключается в том, что поставленную задачу нужно выполнить аккуратно, чтобы не задеть свою же пехоту.
Боевики ВСУ предпринимают отчаянные попытки с боем вырваться из окружения, но единственная возможность сохранить свои жизни и здоровье – сложить оружие и сдаться в плен российским подразделениям, отметили в Минобороны России.
