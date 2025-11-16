МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Группировка войск "Запад" сожгла несколько автомашин ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск, сообщили в Минобороны.

"Расчеты FPV-дронов наносят точечные удары по автомобильной технике с боевиками ВСУ , которые пытаются прорваться в город Купянск. Только за несколько дней ударами дронов-камикадзе уничтожены десятки единиц техники, которая направлялась в город", — говорится в заявлении.

Подразделения беспилотных систем активно пресекают попытки противника доставить личный состав, боеприпасы и провизию украинским формированиям, заблокированным на Купянском направлении, подчеркнули в ведомстве.

За минувшие сутки ВСУ потеряли в этом районе до 50 военных, 15 единиц вооружения и военной техники, два миномета, три станции РЭБ, пять пикапов и три автомобиля.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей населенный пункт на две части. Его взятие позволит российской армии продолжить наступление на запад. Во вторник Минобороны сообщило об освобождении восточной части Купянска.

Бои за Купянск

К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо город, где находятся около пяти тысяч украинских военных.

Как отмечали в Минобороны , подразделения ВСУ сейчас в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение дел на фронте, либо полностью потерял связь с реальностью.