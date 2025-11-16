Рейтинг@Mail.ru
ВС России сожгли несколько машин ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 16.11.2025 (обновлено: 15:33 16.11.2025)
ВС России сожгли несколько машин ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск
ВС России сожгли несколько машин ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск - РИА Новости, 16.11.2025
ВС России сожгли несколько машин ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск
Группировка войск "Запад" сожгла несколько автомашин ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.11.2025
Уничтожение машин ВСУ под Купянском расчетами FPV-дронов "Запада"
Расчеты FPV-дронов "Запада" сожгли несколько машин ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск, кадры опубликовало Минобороны РФ.
Командир штурмовой роты с позывным "Снег" об освобождении Купянска
Командир штурмовой роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным "Снег" рассказал о ходе освобождения Купянска.
Пленные украинские военные об ужасном положении ВСУ в районе Купянска
Пленные украинские военные об ужасном положении ВСУ в районе Купянска
ВС России сожгли несколько машин ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск

Российские БПЛА сожгли несколько машин ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Группировка войск "Запад" сожгла несколько автомашин ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск, сообщили в Минобороны.
"Расчеты FPV-дронов наносят точечные удары по автомобильной технике с боевиками ВСУ, которые пытаются прорваться в город Купянск. Только за несколько дней ударами дронов-камикадзе уничтожены десятки единиц техники, которая направлялась в город", — говорится в заявлении.
Подразделения беспилотных систем активно пресекают попытки противника доставить личный состав, боеприпасы и провизию украинским формированиям, заблокированным на Купянском направлении, подчеркнули в ведомстве.
За минувшие сутки ВСУ потеряли в этом районе до 50 военных, 15 единиц вооружения и военной техники, два миномета, три станции РЭБ, пять пикапов и три автомобиля.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей населенный пункт на две части. Его взятие позволит российской армии продолжить наступление на запад. Во вторник Минобороны сообщило об освобождении восточной части Купянска.

Бои за Купянск

К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо город, где находятся около пяти тысяч украинских военных.
Как отмечали в Минобороны, подразделения ВСУ сейчас в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение дел на фронте, либо полностью потерял связь с реальностью.
Российские военнослужащие регулярно пресекают попытки деблокировать окруженные формирования противника.
