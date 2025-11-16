В Оренбурге определили концепцию обновления города, заявил Солнцев

УФА, 16 ноя - РИА Новости. Архитектурно-градостроительный совет Оренбурга определил концепцию обновления пространств города, лучшие проекты архитектурного конкурса реализуют в комплексном развитии территорий, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

"Именно так будет выглядеть сквер на улице Дорофеева в северо-восточной части Оренбурга. Провёл первое заседание областного архитектурно-градостроительного совета в обновлённом составе, главным вопросом которого был выбор концепции будущего общественного пространства", - сообщил Солнцев в своём Telegram-канале.

По его словам, на заседании рассмотрели семь работ финалистов открытого архитектурного конкурса, который проводило областное министерство архитектуры и пространственно-градостроительного развития.

"Все работы достойны уважения. Радует, что большая часть финалистов - студенты. Услышал много интересных идей, несколько из них сможем реализовать и в рамках других проектов. Например, создать арт-объект в форме пухового платка, который виден с высоты", - рассказал губернатор.