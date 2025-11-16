https://ria.ru/20251116/solntsev-2055316533.html
В Оренбурге определили концепцию обновления города, заявил Солнцев
Архитектурно-градостроительный совет Оренбурга определил концепцию обновления пространств города, лучшие проекты архитектурного конкурса реализуют в комплексном
УФА, 16 ноя - РИА Новости. Архитектурно-градостроительный совет Оренбурга определил концепцию обновления пространств города, лучшие проекты архитектурного конкурса реализуют в комплексном развитии территорий, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
"Именно так будет выглядеть сквер на улице Дорофеева в северо-восточной части Оренбурга. Провёл первое заседание областного архитектурно-градостроительного совета в обновлённом составе, главным вопросом которого был выбор концепции будущего общественного пространства", - сообщил Солнцев в своём Telegram-канале.
По его словам, на заседании рассмотрели семь работ финалистов открытого архитектурного конкурса, который проводило областное министерство архитектуры и пространственно-градостроительного развития.
"Все работы достойны уважения. Радует, что большая часть финалистов - студенты. Услышал много интересных идей, несколько из них сможем реализовать и в рамках других проектов. Например, создать арт-объект в форме пухового платка, который виден с высоты", - рассказал губернатор.
Солнцев сообщил, что членами совета выбран дизайн-проект "По течению Сакмары" специалиста из Санкт-Петербурга Ольги Ракиной. "Он будет внесён в планируемую схему застройки участка по договору комплексного развития территорий. Все обязательства по благоустройству на себя возьмёт застройщик", - добавил глава региона.