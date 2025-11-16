Рейтинг@Mail.ru
Сборная Швейцарии разгромила шведов в квалификации чемпионата мира
Футбол
 
00:50 16.11.2025
Сборная Швейцарии разгромила шведов в квалификации чемпионата мира
Сборная Швейцарии разгромила шведов в квалификации чемпионата мира
Сборная Швейцарии обыграла команду Швеции в матче группового этапа квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Сборная Швейцарии разгромила шведов в квалификации чемпионата мира

Сборная Швейцарии по футболу победила шведов в игре квалификации чемпионата мира

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сборная Швейцарии обыграла команду Швеции в матче группового этапа квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Встреча группы B в Женеве завершилась победой хозяев со счетом 4:1. В составе сборной Швейцарии голы забили Брель Эмболо (12-я минута), Гранит Джака (60, с пенальти), Дан Ндойе (75) и Жоан Манзамби (90+4). У шведов отличился Беньямин Нюгрен (33).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа B
15 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Швейцария
4 : 1
Швеция
13‎’‎ • Брель Эмболо
(Дан Ндойе)
60‎’‎ • Гранит Джака (П)
75‎’‎ • Дан Ндойе
(Рубен Варгас)
90‎’‎ • Йоан Манзамби
(Миро Мухайм)
33‎’‎ • Бенжамин Нюгрен
Календарь Турнирная таблица История встреч
Швейцарцы возглавляют турнирную таблицу группы, набрав 13 очков. Далее идут команды Косова (10 очков), Словении (3) и Швеции (1).
В заключительном туре швейцарцы сыграют с командой Косова в гостях 18 ноября. Шведы в этот же день примут сборную Словении.
В другом матче группы B сборная Словении на домашнем поле уступила команде Косова со счетом 0:2.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
