Сборная Швейцарии разгромила шведов в квалификации чемпионата мира

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сборная Швейцарии обыграла команду Швеции в матче группового этапа квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Встреча группы B в Женеве завершилась победой хозяев со счетом 4:1. В составе сборной Швейцарии голы забили Брель Эмболо (12-я минута), Гранит Джака (60, с пенальти), Дан Ндойе (75) и Жоан Манзамби (90+4). У шведов отличился Беньямин Нюгрен (33).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа B
