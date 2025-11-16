Сборная Швейцарии разгромила шведов в квалификации чемпионата мира

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сборная Швейцарии обыграла команду Швеции в матче группового этапа квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Встреча группы B в Женеве завершилась победой хозяев со счетом 4:1. В составе сборной Швейцарии голы забили Брель Эмболо (12-я минута), Гранит Джака (60, с пенальти), Дан Ндойе (75) и Жоан Манзамби (90+4). У шведов отличился Беньямин Нюгрен (33).

Швейцарцы возглавляют турнирную таблицу группы, набрав 13 очков. Далее идут команды Косова (10 очков), Словении (3) и Швеции (1).

В заключительном туре швейцарцы сыграют с командой Косова в гостях 18 ноября. Шведы в этот же день примут сборную Словении.