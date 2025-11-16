https://ria.ru/20251116/sevastopol-2055342014.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.11.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T21:48:00+03:00
2025-11-16T21:48:00+03:00
2025-11-16T21:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
севастополь
михаил развожаев
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151182/21/1511822148_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_9f0934449fdf6cb3ec9349295bdf1627.jpg
https://ria.ru/20251114/ukraina-2054867805.html
севастополь
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151182/21/1511822148_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_d1c9467c41917293ff47fdaa3f392d30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, севастополь, михаил развожаев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Севастополь, Михаил Развожаев, Украина, Вооруженные силы Украины
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе