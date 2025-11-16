Тренер вратарей сборной России объяснил ошибку Сафонова в матче с Перу

СОЧИ, 16 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в разговоре с РИА Новости высказался в поддержку голкипера национальной команды Матвея Сафонова, объяснив ошибку в игре с перуанцами качеством газона на стадионе в Санкт-Петербурге.