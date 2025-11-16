Рейтинг@Mail.ru
Тренер вратарей сборной России объяснил ошибку Сафонова в матче с Перу
16.11.2025
Футбол
 
10:04 16.11.2025
Тренер вратарей сборной России объяснил ошибку Сафонова в матче с Перу
Тренер вратарей сборной России объяснил ошибку Сафонова в матче с Перу - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Тренер вратарей сборной России объяснил ошибку Сафонова в матче с Перу
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в разговоре с РИА Новости высказался в поддержку голкипера национальной команды Матвея Сафонова,... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
/20251115/rossiya-chili-2055211985.html
Тренер вратарей сборной России объяснил ошибку Сафонова в матче с Перу

Кафанов объяснил ошибку Сафонова в матче с Перу качеством газона

СОЧИ, 16 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в разговоре с РИА Новости высказался в поддержку голкипера национальной команды Матвея Сафонова, объяснив ошибку в игре с перуанцами качеством газона на стадионе в Санкт-Петербурге.
Сборная России 12 ноября в Санкт-Петербурге сыграла вничью с командой Перу (1:1). Сафонов пропустил после дальнего удара - у вратаря поехала нога, он не смог оттолкнуться и не дотянулся до мяча. После той игры главный тренер сборной России Валерий Карпин и капитан команды Александр Головин высказывали недовольство состоянием газона.
"Ошибки делятся на два вида - есть технический брак, а есть неправильное принятие решения. Здесь не было ни того, ни другого. Это просто издержки поля", - сказал Кафанов, отвечая на вопрос, связана ли ошибка Сафонова с отсутствием игровой практики на клубном уровне.
Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. В дебютном сезоне он принял участие в 17 матчах во всех турнирах. Вместе с парижанами выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В этом сезоне он ни разу не появился на поле, 18 раз оставшись на скамейке запасных.
