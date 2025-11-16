Рейтинг@Mail.ru
15:53 16.11.2025 (обновлено: 17:35 16.11.2025)
Российское посольство раскритиковало Бельгию за голословные выводы
в мире, россия, бельгия, азербайджан
БРЮССЕЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Россия считает недопустимыми голословные выводы главы МИД Бельгии Максима Прево о повреждении посольства Азербайджана в Киеве, говорится в опубликованном заявлении в Telegram-канале посольства РФ в Бельгии.
В субботу глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что удары России по Украине преднамеренно направлены против мирных жителей и представляют собой военные преступления. Он также обвинил Россию в нанесении удара, который повредил посольство Азербайджана в Киеве.
"Что касается "глубокой озабоченности" М. Прево в связи с повреждениями здания посольства Азербайджана в Киеве, то считаем недопустимым делать скоропалительные и голословные выводы о том, что урон причинен вследствие российского ракетного удара", - сказано в публикации.
В посольстве добавили, что при планировании огня ВС РФ учитываются места расположения дипломатических представительств на Украине.
"Судя же по размещенным в украинском сегменте интернета фотографиям, речь может идти о повреждениях азербайджанской дипмиссии в результате падения обломков ракет американского ЗРК "Пэтриот", - заключили в дипмиссии.
Ранее военный источник сообщил РИА Новости, что видео Киева о "повреждении" помещения на территории посольства Азербайджана свидетельствует о попадании выпущенной ВСУ ракеты ПВО.
Каллас вызвала и.о. постпреда России в Брюсселе
28 августа, 14:01
 
