Российское посольство раскритиковало Бельгию за голословные выводы
16.11.2025
2025-11-16T15:53:00+03:00
2025-11-16T15:53:00+03:00
2025-11-16T17:35:00+03:00
БРЮССЕЛЬ, 16 ноя - РИА Новости
. Россия считает недопустимыми голословные выводы главы МИД Бельгии Максима Прево о повреждении посольства Азербайджана в Киеве, говорится в опубликованном заявлении в Telegram-канале
посольства РФ в Бельгии.
В субботу глава МИД Бельгии
Максим Прево заявил, что удары России
по Украине
преднамеренно направлены против мирных жителей и представляют собой военные преступления. Он также обвинил Россию в нанесении удара, который повредил посольство Азербайджана
в Киеве
.
"Что касается "глубокой озабоченности" М. Прево в связи с повреждениями здания посольства Азербайджана в Киеве, то считаем недопустимым делать скоропалительные и голословные выводы о том, что урон причинен вследствие российского ракетного удара", - сказано в публикации.
В посольстве добавили, что при планировании огня ВС РФ учитываются места расположения дипломатических представительств на Украине.
"Судя же по размещенным в украинском сегменте интернета фотографиям, речь может идти о повреждениях азербайджанской дипмиссии в результате падения обломков ракет американского ЗРК "Пэтриот", - заключили в дипмиссии.
Ранее военный источник сообщил РИА Новости, что видео Киева о "повреждении" помещения на территории посольства Азербайджана свидетельствует о попадании выпущенной ВСУ
ракеты ПВО.