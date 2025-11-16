Рейтинг@Mail.ru
Россия и США не раз находили выход из конфронтаций, заявили в посольстве - РИА Новости, 16.11.2025
00:20 16.11.2025
Россия и США не раз находили выход из конфронтаций, заявили в посольстве
в мире, россия, сша, ссср, оон
© Фото : Посольство России в СШАЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Вашингтоне по случаю 92-летней годовщины установления дипломатических связей с США заявило, что Россия и Штаты не раз оказывались на грани опасной конфронтации, но находили выход, "осознавая ответственность за судьбы планеты".
"Обе сверхдержавы не раз подходили к грани опасной конфронтации, особенно в период Карибского кризиса и инцидента с южнокорейским "Боингом", но находили развязки, осознавая ответственность за судьбы планеты", - заявили в посольстве.
В дипмиссии напомнили, что в истории отношений двух стран есть и позитивные моменты, среди которых совместная работа над созданием ООН, выработка основополагающих договоренностей в области контроля над вооружениями, стыковка советского "Союза" и американского "Аполлона" в 1975 году.
Отношения СССР и США были установлены 16 ноября 1933 года. РФ является правопреемницей СССР.
Флаги перед зданием посольства РФ в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Посольство России заявило о возможности нормализации отношений с США
