Россия и США не раз находили выход из конфронтаций, заявили в посольстве

ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Вашингтоне по случаю 92-летней годовщины установления дипломатических связей с США заявило, что Россия и Штаты не раз оказывались на грани опасной конфронтации, но находили выход, "осознавая ответственность за судьбы планеты".