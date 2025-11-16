https://ria.ru/20251116/rossija-2055321687.html
ПВО сбила 16 украинских беспилотников над тремя регионами России
Российская ПВО сбила 16 дронов ВСУ над тремя регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T18:05:00+03:00
2025-11-16T18:05:00+03:00
2025-11-16T18:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
происшествия
вооруженные силы украины
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
курская область
брянская область
белгородская область
Силы ПВО за три часа сбили 16 украинских БПЛА над тремя регионами России