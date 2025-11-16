ПВО сбила 16 украинских беспилотников над тремя регионами России

"С 14:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали там.

Украинские боевики ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.