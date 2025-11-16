Дилер назвал пять новых автомобилей, доступных за два-три миллиона рублей

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россияне с бюджетом от двух до трех миллионов рублей могут купить официально как минимум один из пяти автомобилей в различных типах кузова и с разными типами двигателей, например гибридный или электрический кроссовер Evolute или бензиновый седан Chery, выяснили для РИА Новости в дилерской группе "Авилон".

Так, от российского производителя Evolute доступны среднеразмерный электрический кроссовер i-SKY по цене от 2,29 миллиона рублей и гибридный кроссовер i-SPACE - от 2,5 миллиона рублей.