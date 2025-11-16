Рейтинг@Mail.ru
Дилер назвал пять новых автомобилей, доступных за два-три миллиона рублей - РИА Новости, 16.11.2025
11:59 16.11.2025
Дилер назвал пять новых автомобилей, доступных за два-три миллиона рублей
Россияне с бюджетом от двух до трех миллионов рублей могут купить официально как минимум один из пяти автомобилей в различных типах кузова и с разными типами... РИА Новости, 16.11.2025
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148198/47/1481984757_230:0:3969:2804_1920x0_80_0_0_16b9760c00d528b759e2f5c7182efe23.jpg
Дилер назвал пять новых автомобилей, доступных за два-три миллиона рублей

Авилон: за два-три миллиона рублей можно купить Evolute или Chery

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россияне с бюджетом от двух до трех миллионов рублей могут купить официально как минимум один из пяти автомобилей в различных типах кузова и с разными типами двигателей, например гибридный или электрический кроссовер Evolute или бензиновый седан Chery, выяснили для РИА Новости в дилерской группе "Авилон".
Так, от российского производителя Evolute доступны среднеразмерный электрический кроссовер i-SKY по цене от 2,29 миллиона рублей и гибридный кроссовер i-SPACE - от 2,5 миллиона рублей.
Помимо этого, есть два кроссовера с бензиновыми двигателями. В бюджете от двух до трех миллионов рублей это будут белорусский Belgee X70 (от 2,28 миллиона рублей) и китайский Haval F7 (от 2,65 миллиона рублей). Также с бензиновым двигателем на российском рынке доступен китайский седан Chery Arrizo 8 по цене от 2,76 миллиона рублей.
