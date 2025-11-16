Рейтинг@Mail.ru
Чудеса России: 15 потрясающих кадров от победителей нового фотоконкурса РГО
Туризм
 
08:00 16.11.2025
Чудеса России: 15 потрясающих кадров от победителей нового фотоконкурса РГО
Чудеса России: 15 потрясающих кадров от победителей нового фотоконкурса РГО - РИА Новости, 16.11.2025
Чудеса России: 15 потрясающих кадров от победителей нового фотоконкурса РГО
Природные и рукотворные достопримечательности — это национальное достояние. Места, которые, как считают в Русском географическом обществе (РГО), стоит посетить... РИА Новости, 16.11.2025
туризм, туризм-важное, фото - туризм, русское географическое общество, фото, что посмотреть , россия, охотское море, владимирская область, санкт-петербург, курильские острова, республика дагестан, земля франца-иосифа
Туризм, Туризм, Туризм-Важное, Фото - Туризм, Русское географическое общество, что посмотреть , Россия, Охотское море, Владимирская область, Санкт-Петербург, Курильские острова, Республика Дагестан, Земля Франца-Иосифа
Чудеса России: 15 потрясающих кадров от победителей нового фотоконкурса РГО

В РГО показали фотографии самых интересных достопримечательностей России

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Природные и рукотворные достопримечательности — это национальное достояние. Места, которые, как считают в Русском географическом обществе (РГО), стоит посетить каждому. Или хотя бы полюбоваться ими на снимках. Наиболее эффектные кадры участников недавно завершившегося XI международного фотоконкурса РГО "Самая красивая страна" — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Руслан Кондратенко/Предоставлено РГО

"Город, где луна встает над вечностью" — так назвал свой снимок победитель в новой номинации "180 чудес России" Руслан Кондратенко из Санкт-Петербурга.

Исаакиевский собор и церковь Святой Великомученицы Екатерины на фоне восходящей полной луны он запечатлел с моста Бетанкура.

"В историческом центре Северной столицы должен побывать каждый россиянин", — уверен фотограф.

Фотография Руслана Кондратенко Город, где луна встает над вечностью

"Город, где луна встает над вечностью" — так назвал свой снимок победитель в новой номинации "180 чудес России" Руслан Кондратенко из Санкт-Петербурга.

Исаакиевский собор и церковь Святой Великомученицы Екатерины на фоне восходящей полной луны он запечатлел с моста Бетанкура.

"В историческом центре Северной столицы должен побывать каждый россиянин", — уверен фотограф.

© Фото : Руслан Кондратенко/Предоставлено РГО
1 из 15
© Фото : Дмитрий Купрацевич/Предоставлено РГО

"Извилистая горная дорога в живописное урочище Джилы-Су в Кабардино-Балкарии. Осенние листья окрашивают пейзаж в теплые золотистые и оранжевые тона, контрастируя с величественными заснеженными вершинами Кавказа" — так прокомментировал фотоработу "Осень в Приэльбрусье" ее автор Дмитрий Купрацевич.

Фотография Дмитрия Купрацевича Осень в Приэльбрусье

"Извилистая горная дорога в живописное урочище Джилы-Су в Кабардино-Балкарии. Осенние листья окрашивают пейзаж в теплые золотистые и оранжевые тона, контрастируя с величественными заснеженными вершинами Кавказа" — так прокомментировал фотоработу "Осень в Приэльбрусье" ее автор Дмитрий Купрацевич.

© Фото : Дмитрий Купрацевич/Предоставлено РГО
2 из 15
© Фото : Андрей Белавин/Предоставлено РГО

"Белые скалы на острове Итуруп Курильского архипелага состоят из пористого вулканического стекла, пемзы и выглядят фантастически", — отмечает Андрей Белавин, автор снимка "Рассвет на Белых Скалах".

Фотография Андрея Белавина Рассвет на Белых скалах

"Белые скалы на острове Итуруп Курильского архипелага состоят из пористого вулканического стекла, пемзы и выглядят фантастически", — отмечает Андрей Белавин, автор снимка "Рассвет на Белых Скалах".

© Фото : Андрей Белавин/Предоставлено РГО
3 из 15
© Фото : Павел Минаев/Предоставлено РГО

"Затопленная колокольня Николаевского собора — главный символ города Калязин Тверской области. Вдали справа виднеется Троицкий монастырь", — говорит Павел Минаев, автор фотокомпозиции "Одиночество".

Фотография Павла Минаева Одиночество

"Затопленная колокольня Николаевского собора — главный символ города Калязин Тверской области. Вдали справа виднеется Троицкий монастырь", — говорит Павел Минаев, автор фотокомпозиции "Одиночество".

© Фото : Павел Минаев/Предоставлено РГО
4 из 15
© Фото : Александр Нерозя/Предоставлено РГО

Кижи на рассвете сфотографировал Александр Нерозя.

"Музей русского северного деревянного зодчества в Карелии — настоящая жемчужина Севера нашей страны. Днем здесь очень многолюдно, зато утром, на рассвете, когда нет никого, можно насладиться всем величием и одновременно простотой архитектурных форм", — поясняет он.

Фотография Александра Нерози Кижи на рассвете

Кижи на рассвете сфотографировал Александр Нерозя.

"Музей русского северного деревянного зодчества в Карелии — настоящая жемчужина Севера нашей страны. Днем здесь очень многолюдно, зато утром, на рассвете, когда нет никого, можно насладиться всем величием и одновременно простотой архитектурных форм", — поясняет он.

© Фото : Александр Нерозя/Предоставлено РГО
5 из 15
© Фото : Ольга Мусиенко/Предоставлено РГО

"Горная система Дуссе-Алинь находится в Хабаровском крае, в труднодоступном районе среди уссурийской тайги. Тут, на крупной природоохранной территории Буреинского заповедника, есть живописное озеро Медвежье", — рассказывает Ольга Мусиенко. Этот кадр она так и назвала: "Озеро Медвежье. Дуссе-Алинь".

Фотография Ольги Мусиенко Озеро Медвежье. Дуссе-Алинь

"Горная система Дуссе-Алинь находится в Хабаровском крае, в труднодоступном районе среди уссурийской тайги. Тут, на крупной природоохранной территории Буреинского заповедника, есть живописное озеро Медвежье", — рассказывает Ольга Мусиенко. Этот кадр она так и назвала: "Озеро Медвежье. Дуссе-Алинь".

© Фото : Ольга Мусиенко/Предоставлено РГО
6 из 15
© Фото : Руслан Доронин/Предоставлено РГО

"На Бурлинском озере добывают соль. Рельсы проложены по дну. Вода очень соленая, а необычный цвет получается из-за живых рачков, которые в ней живут", — вспоминает о визите в Алтайский край Руслан Доронин, автор снимка "Добыча по расписанию".

Фотография Руслана Доронина Добыча по расписанию

"На Бурлинском озере добывают соль. Рельсы проложены по дну. Вода очень соленая, а необычный цвет получается из-за живых рачков, которые в ней живут", — вспоминает о визите в Алтайский край Руслан Доронин, автор снимка "Добыча по расписанию".

© Фото : Руслан Доронин/Предоставлено РГО
7 из 15
© Фото : Наталия Поляква/Предоставлено РГО

"Маяк на Токаревской кошке, рукотворной каменистой косе — одна из визитных карточек Владивостока и излюбленное место прогулок горожан", — подчеркивает Наталия Полякова, автор фотоработы "Токаревская кошка".

Фотография Наталии Поляковой Токаревская кошка

"Маяк на Токаревской кошке, рукотворной каменистой косе — одна из визитных карточек Владивостока и излюбленное место прогулок горожан", — подчеркивает Наталия Полякова, автор фотоработы "Токаревская кошка".

© Фото : Наталия Поляква/Предоставлено РГО
8 из 15
© Фото : Марина Огнева/Предоставлено РГО

Марина Огнева назвала этот кадр "Сибирская "пустыня". Снимок сделан в Республике Тыва.

"Пустыня и горячий песок никак не ассоциируются с лютым холодом и снегом Сибири. Но это факт, пустыня Элезинниг-Хову существует. Невероятно красивая территория в окружении горных хребтов", — говорит она.

Фотография Марины Огневой Сибирская пустыня

Марина Огнева назвала этот кадр "Сибирская "пустыня". Снимок сделан в Республике Тыва.

"Пустыня и горячий песок никак не ассоциируются с лютым холодом и снегом Сибири. Но это факт, пустыня Элезинниг-Хову существует. Невероятно красивая территория в окружении горных хребтов", — говорит она.

© Фото : Марина Огнева/Предоставлено РГО
9 из 15
© Фото : Игорь Скляров/Предоставлено РГО

"Закат охватывает небо над вулканами Ключевская сопка, Камень и Безымянный, заливая его пламенными оттенками. Облака, словно густой дым, окутывают вершины, а отражение в воде создает иллюзию двойного мира — огненного и ледяного", — объясняет Игорь Скляров, автор фотокомпозиции "Огненное дыхание Камчатки". Место съемки — природный парк "Вулканы Камчатки".

Фотография Игоря Склярова Огненное дыхание Камчатки

"Закат охватывает небо над вулканами Ключевская сопка, Камень и Безымянный, заливая его пламенными оттенками. Облака, словно густой дым, окутывают вершины, а отражение в воде создает иллюзию двойного мира — огненного и ледяного", — объясняет Игорь Скляров, автор фотокомпозиции "Огненное дыхание Камчатки". Место съемки — природный парк "Вулканы Камчатки".

© Фото : Игорь Скляров/Предоставлено РГО
10 из 15
© Фото : Валерий Щербина/Предоставлено РГО

Кадр "В гостях у гигантов. Маньпупунёр" Валерий Щербина сделал в Печоро-Илычском заповеднике в Республике Коми.

"В феврале 2022-го я с группой единомышленников совершил лыжный поход на плато Маньпупунёр. Столбы выветривания — геологический памятник, комплекс останцов высотой от 30 до 42 метров. Они признаны одним из чудес России", — рассказывает автор.

Фотография Валерия Щербины В гостях у гигантов. Маньпупунёр

Кадр "В гостях у гигантов. Маньпупунёр" Валерий Щербина сделал в Печоро-Илычском заповеднике в Республике Коми.

"В феврале 2022-го я с группой единомышленников совершил лыжный поход на плато Маньпупунёр. Столбы выветривания — геологический памятник, комплекс останцов высотой от 30 до 42 метров. Они признаны одним из чудес России", — рассказывает автор.

© Фото : Валерий Щербина/Предоставлено РГО
11 из 15
© Фото : Александр Пашеничев/Предоставлено РГО

"Мое любимое место, в первый раз я тут побывал в 2018-м. До сих пор не встречал архитектурное сооружение, которое бы так хорошо вписывалось в ландшафт", — отмечает фотограф Александр Пашеничев.

Снимок "Жемчужина Владимирской области" он сделал в поселке Боголюбово.

Фотография Александра Пашеничева Жемчужина Владимирской области

"Мое любимое место, в первый раз я тут побывал в 2018-м. До сих пор не встречал архитектурное сооружение, которое бы так хорошо вписывалось в ландшафт", — отмечает фотограф Александр Пашеничев.

Снимок "Жемчужина Владимирской области" он сделал в поселке Боголюбово.

Снимок "Жемчужина Владимирской области" он сделал в поселке Боголюбово.

© Фото : Александр Пашеничев/Предоставлено РГО
12 из 15
© Фото : Владимир Мельник/Предоставлено РГО

"Дайки Земли Франца-Иосифа", Владимир Мельник.

Дайки — это геологический объект, горная порода из магмы, которая заполнила трещины и вышла на поверхность земли. Снимок сделан на острове Хейса.

Фотография Владимира Мельника Дайки Земли Франца-Иосифа...

"Дайки Земли Франца-Иосифа", Владимир Мельник.

Дайки — это геологический объект, горная порода из магмы, которая заполнила трещины и вышла на поверхность земли. Снимок сделан на острове Хейса.

© Фото : Владимир Мельник/Предоставлено РГО
13 из 15
© Фото : Ростислав Машин/Предоставлено РГО

"Настоящее рукотворное чудо — древнейшие террасы в селе Чох, в Гунибском районе Дагестана. Именно тут зародилось террасное земледелие", — подчеркивает Ростислав Машин, автор снимка "Чохские террасы".

Фотография Ростислава Машина Чохские террасы

"Настоящее рукотворное чудо — древнейшие террасы в селе Чох, в Гунибском районе Дагестана. Именно тут зародилось террасное земледелие", — подчеркивает Ростислав Машин, автор снимка "Чохские террасы".

© Фото : Ростислав Машин/Предоставлено РГО
14 из 15
© Фото : Егор Никифоров/Предоставлено РГО

"Остров Онекотан", Егор Никифоров.

"Это визитная карточка Северных Курил. С ландшафтной точки зрения остров напоминает русскую матрешку: один вулкан внутри другого в окружении Кольцевого озера. Сам архипелаг омывается водами Охотского моря и Тихого океана", — уточняет фотограф.

Фотография Егора Никифорова Остров Онекотан

"Остров Онекотан", Егор Никифоров.

"Это визитная карточка Северных Курил. С ландшафтной точки зрения остров напоминает русскую матрешку: один вулкан внутри другого в окружении Кольцевого озера. Сам архипелаг омывается водами Охотского моря и Тихого океана", — уточняет фотограф.

© Фото : Егор Никифоров/Предоставлено РГО
15 из 15
 
