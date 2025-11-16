Чудеса России: 15 потрясающих кадров от победителей нового фотоконкурса РГО

"Город, где луна встает над вечностью" — так назвал свой снимок победитель в новой номинации "180 чудес России" Руслан Кондратенко из Санкт-Петербурга.
"Город, где луна встает над вечностью" — так назвал свой снимок победитель в новой номинации "180 чудес России" Руслан Кондратенко из Санкт-Петербурга.
"В историческом центре Северной столицы должен побывать каждый россиянин", — уверен фотограф.
"Извилистая горная дорога в живописное урочище Джилы-Су в Кабардино-Балкарии. Осенние листья окрашивают пейзаж в теплые золотистые и оранжевые тона, контрастируя с величественными заснеженными вершинами Кавказа" — так прокомментировал фотоработу "Осень в Приэльбрусье" ее автор Дмитрий Купрацевич.
"Белые скалы на острове Итуруп Курильского архипелага состоят из пористого вулканического стекла, пемзы и выглядят фантастически", — отмечает Андрей Белавин, автор снимка "Рассвет на Белых Скалах".
"Затопленная колокольня Николаевского собора — главный символ города Калязин Тверской области. Вдали справа виднеется Троицкий монастырь", — говорит Павел Минаев, автор фотокомпозиции "Одиночество".
Кижи на рассвете сфотографировал Александр Нерозя.
"Музей русского северного деревянного зодчества в Карелии — настоящая жемчужина Севера нашей страны. Днем здесь очень многолюдно, зато утром, на рассвете, когда нет никого, можно насладиться всем величием и одновременно простотой архитектурных форм", — поясняет он.
"Горная система Дуссе-Алинь находится в Хабаровском крае, в труднодоступном районе среди уссурийской тайги. Тут, на крупной природоохранной территории Буреинского заповедника, есть живописное озеро Медвежье", — рассказывает Ольга Мусиенко. Этот кадр она так и назвала: "Озеро Медвежье. Дуссе-Алинь".
"На Бурлинском озере добывают соль. Рельсы проложены по дну. Вода очень соленая, а необычный цвет получается из-за живых рачков, которые в ней живут", — вспоминает о визите в Алтайский край Руслан Доронин, автор снимка "Добыча по расписанию".
"Маяк на Токаревской кошке, рукотворной каменистой косе — одна из визитных карточек Владивостока и излюбленное место прогулок горожан", — подчеркивает Наталия Полякова, автор фотоработы "Токаревская кошка".
Марина Огнева назвала этот кадр "Сибирская "пустыня". Снимок сделан в Республике Тыва.
"Пустыня и горячий песок никак не ассоциируются с лютым холодом и снегом Сибири. Но это факт, пустыня Элезинниг-Хову существует. Невероятно красивая территория в окружении горных хребтов", — говорит она.
"Закат охватывает небо над вулканами Ключевская сопка, Камень и Безымянный, заливая его пламенными оттенками. Облака, словно густой дым, окутывают вершины, а отражение в воде создает иллюзию двойного мира — огненного и ледяного", — объясняет Игорь Скляров, автор фотокомпозиции "Огненное дыхание Камчатки". Место съемки — природный парк "Вулканы Камчатки".
Кадр "В гостях у гигантов. Маньпупунёр" Валерий Щербина сделал в Печоро-Илычском заповеднике в Республике Коми.
"В феврале 2022-го я с группой единомышленников совершил лыжный поход на плато Маньпупунёр. Столбы выветривания — геологический памятник, комплекс останцов высотой от 30 до 42 метров. Они признаны одним из чудес России", — рассказывает автор.
"Мое любимое место, в первый раз я тут побывал в 2018-м. До сих пор не встречал архитектурное сооружение, которое бы так хорошо вписывалось в ландшафт", — отмечает фотограф Александр Пашеничев.
Снимок "Жемчужина Владимирской области" он сделал в поселке Боголюбово.
"Дайки Земли Франца-Иосифа", Владимир Мельник.
Дайки — это геологический объект, горная порода из магмы, которая заполнила трещины и вышла на поверхность земли. Снимок сделан на острове Хейса.
"Настоящее рукотворное чудо — древнейшие террасы в селе Чох, в Гунибском районе Дагестана. Именно тут зародилось террасное земледелие", — подчеркивает Ростислав Машин, автор снимка "Чохские террасы".
"Остров Онекотан", Егор Никифоров.
"Это визитная карточка Северных Курил. С ландшафтной точки зрения остров напоминает русскую матрешку: один вулкан внутри другого в окружении Кольцевого озера. Сам архипелаг омывается водами Охотского моря и Тихого океана", — уточняет фотограф.
