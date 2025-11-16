https://ria.ru/20251116/pozhar-2055241052.html
В Волгограде потушили пожар, возникший из-за атаки БПЛА
В Волгограде потушили пожар, возникший из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 16.11.2025
В Волгограде потушили пожар, возникший из-за атаки БПЛА
Пожар в многоэтажном доме, возникший после атаки украинского БПЛА, потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Волгоградской области. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T02:19:00+03:00
2025-11-16T02:19:00+03:00
2025-11-16T13:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоград
кропоткин
волгоградская область
андрей бочаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055291279_0:56:555:368_1920x0_80_0_0_a6f81632fce26b2ba06d17ff7ebc38f4.jpg
https://ria.ru/20251116/volgograd-2055240823.html
волгоград
кропоткин
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055291279_0:4:555:420_1920x0_80_0_0_0ac8504dae99495418dfdd67513f66e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, кропоткин, волгоградская область, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоград, Кропоткин, Волгоградская область, Андрей Бочаров
В Волгограде потушили пожар, возникший из-за атаки БПЛА
В Волгограде потушили возникший из-за атаки БПЛА пожар в многоэтажном доме