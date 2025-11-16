Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде потушили пожар, возникший из-за атаки БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:19 16.11.2025 (обновлено: 13:47 16.11.2025)
В Волгограде потушили пожар, возникший из-за атаки БПЛА
Пожар в многоэтажном доме, возникший после атаки украинского БПЛА, потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Волгоградской области.
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоград
кропоткин
волгоградская область
андрей бочаров
волгоград
кропоткин
волгоградская область
происшествия, волгоград, кропоткин, волгоградская область, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоград, Кропоткин, Волгоградская область, Андрей Бочаров
В Волгограде потушили возникший из-за атаки БПЛА пожар в многоэтажном доме

Атака ВСУ на жилой дом в Волгограде
Атака ВСУ на жилой дом в Волгограде
© Кадр видео из соцсетей
Атака ВСУ на жилой дом в Волгограде
ВОЛГОГРАД, 16 ноя - РИА Новости. Пожар в многоэтажном доме, возникший после атаки украинского БПЛА, потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Волгоградской области.
"Пожар на Кропоткина потушен", - сообщили в администрации.
Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщал, что жилые дома в двух районах Волгограда подверглись атаке БПЛА, три человека пострадали, есть повреждения, в одном из домов по улице Кропоткина возник пожар.
Атака ВСУ на жилой дом в Волгограде
Одну из пострадавших от атаки БПЛА в Волгограде госпитализировали
02:17
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолгоградКропоткинВолгоградская областьАндрей Бочаров
 
 
