https://ria.ru/20251116/porazhenie-2055278956.html
Комличенко объяснил поражение сборной России в матче с чилийцами
Комличенко объяснил поражение сборной России в матче с чилийцами - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Комличенко объяснил поражение сборной России в матче с чилийцами
Нападающий сборной России по футболу Николай Комличенко в разговоре с РИА Новости объяснил поражение от команды Чили двумя необязательными ошибками. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-16T12:05:00+03:00
2025-11-16T12:05:00+03:00
2025-11-16T12:05:00+03:00
футбол
спорт
россия
чили
николай комличенко
международная федерация футбола (фифа)
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055204399_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_76e42b1fc5ca26b48e5989028441a5af.jpg
/20251115/chili-2055223463.html
/20251115/rossiya-chili-2055211985.html
россия
чили
сочи
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055204399_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e9b5481f4aa77bbf8f43d86a1a7d1e8e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, чили, николай комличенко, международная федерация футбола (фифа), сочи
Футбол, Спорт, Россия, Чили, Николай Комличенко, Международная федерация футбола (ФИФА), Сочи
Комличенко объяснил поражение сборной России в матче с чилийцами
Комличенко объяснил поражение сборной России от чилийцев двумя привозами
СОЧИ, 16 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающий сборной России по футболу Николай Комличенко в разговоре с РИА Новости объяснил поражение от команды Чили двумя необязательными ошибками.
Сборная России
15 ноября в Сочи
в товарищеском матче проиграла команде Чили
(0:2). Для национальной команды это поражение стало первым с ноября 2021 года. Беспроигрышная серия составила 22 игры, которые учитываются в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА)
.
"Чили не сильнее нас, но команда хорошая - в обороне очень дисциплинированно играли, не дали нам создать много моментов, а мы сами себе два гола "привезли", - сказал Комличенко
.
"Рано или поздно эта серия закончилась бы. Конечно, нам не хотелось проигрывать. Обидно уступать, по отношению все было нормально. Не было отпускного настроения, оно абсолютно рабочее, боевое. Все пахали, но наши ошибки нам не простили", - добавил нападающий сборной России.
В 2025 году сборная России провела 10 матчей, одержав в них шесть побед при трех ничьих и одном поражении.