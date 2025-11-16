Рейтинг@Mail.ru
Комличенко объяснил поражение сборной России в матче с чилийцами - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Футбол
 
12:05 16.11.2025
Комличенко объяснил поражение сборной России в матче с чилийцами
Нападающий сборной России по футболу Николай Комличенко в разговоре с РИА Новости объяснил поражение от команды Чили двумя необязательными ошибками. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
СОЧИ, 16 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающий сборной России по футболу Николай Комличенко в разговоре с РИА Новости объяснил поражение от команды Чили двумя необязательными ошибками.
Сборная России 15 ноября в Сочи в товарищеском матче проиграла команде Чили (0:2). Для национальной команды это поражение стало первым с ноября 2021 года. Беспроигрышная серия составила 22 игры, которые учитываются в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
Максим Глушенков и Александр Головин - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Нужно соответствовать". В Чили резко высказались о России на Кубке Америки
15 ноября, 21:40
"Чили не сильнее нас, но команда хорошая - в обороне очень дисциплинированно играли, не дали нам создать много моментов, а мы сами себе два гола "привезли", - сказал Комличенко.
"Рано или поздно эта серия закончилась бы. Конечно, нам не хотелось проигрывать. Обидно уступать, по отношению все было нормально. Не было отпускного настроения, оно абсолютно рабочее, боевое. Все пахали, но наши ошибки нам не простили", - добавил нападающий сборной России.
В 2025 году сборная России провела 10 матчей, одержав в них шесть побед при трех ничьих и одном поражении.
Матвей Кисляк в матче против сборной Чили - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Сборная России все же проиграла... Но как же грязно рубились чилийцы!
15 ноября, 20:05
 
ФутболСпортРоссияЧилиНиколай КомличенкоМеждународная федерация футбола (ФИФА)Сочи
 
