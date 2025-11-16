"Не Бесков и не Качалин": Пономарев разнес Карпина после игры с чилийцами

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Главный тренер сборной России Валерий Карпин мало что понимает в футболе, но сумел создать впечатление, что является специалистом высокого класса, заявил РИА Новости экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев.
Россияне в субботу в Сочи проиграли чилийцам со счетом 0:2. Сборная Чили заняла последнее место в своей отборочной группе к чемпионату мира 2026 года.
"Карпин и не был главным тренером. Он мало что понимает и в футболистах, куда их надо поставить, чтобы им было удобнее играть, и в системе, по которой должна действовать команда. И никогда в этом не признается. Он сам не уйдет с этого поста, потому что получает колоссальные деньги. Все думают, что Карпин семи пядей во лбу. Да нет, ребята, это неправильное суждение. Это он о себе создал такое мнение, и мы ему помогли в этом", - сказал Пономарев.
"Что, он Бесков, Якушин, Соловьев или Качалин? Да нет, конечно, потому что это были думающие тренеры. Они каждому игроку ставили определенную задачу, и если он ее не выполнял, то подлежал замене. А у Карпина этого нет, в каждой игре мы видим совершенно разный состав. И все игроки при этом одинаковые. Сейчас безразлично, кто будет главным тренером сборной России, потому что у нас нет футболистов высокого уровня", - отметил собеседник агентства.
