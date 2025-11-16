"Не Бесков и не Качалин": Пономарев разнес Карпина после игры с чилийцами

«

"Карпин и не был главным тренером. Он мало что понимает и в футболистах, куда их надо поставить, чтобы им было удобнее играть, и в системе, по которой должна действовать команда. И никогда в этом не признается. Он сам не уйдет с этого поста, потому что получает колоссальные деньги. Все думают, что Карпин семи пядей во лбу. Да нет, ребята, это неправильное суждение. Это он о себе создал такое мнение, и мы ему помогли в этом", - сказал Пономарев.