"Не Бесков и не Качалин": Пономарев разнес Карпина после игры с чилийцами
14:22 16.11.2025
"Не Бесков и не Качалин": Пономарев разнес Карпина после игры с чилийцами
Главный тренер сборной России Валерий Карпин мало что понимает в футболе, но сумел создать впечатление, что является специалистом высокого класса, заявил РИА... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
спорт, владимир пономарев, валерий карпин
Футбол, Спорт, Владимир Пономарев, Валерий Карпин
"Не Бесков и не Качалин": Пономарев разнес Карпина после игры с чилийцами

Пономарев заявил, что не считает Карпина тренером высокого уровня

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВалерий Карпин
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Главный тренер сборной России Валерий Карпин мало что понимает в футболе, но сумел создать впечатление, что является специалистом высокого класса, заявил РИА Новости экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев.
Россияне в субботу в Сочи проиграли чилийцам со счетом 0:2. Сборная Чили заняла последнее место в своей отборочной группе к чемпионату мира 2026 года.
Матвей Кисляк в матче против сборной Чили - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Сборная России все же проиграла... Но как же грязно рубились чилийцы!
15 ноября, 20:05
«
"Карпин и не был главным тренером. Он мало что понимает и в футболистах, куда их надо поставить, чтобы им было удобнее играть, и в системе, по которой должна действовать команда. И никогда в этом не признается. Он сам не уйдет с этого поста, потому что получает колоссальные деньги. Все думают, что Карпин семи пядей во лбу. Да нет, ребята, это неправильное суждение. Это он о себе создал такое мнение, и мы ему помогли в этом", - сказал Пономарев.
"Что, он Бесков, Якушин, Соловьев или Качалин? Да нет, конечно, потому что это были думающие тренеры. Они каждому игроку ставили определенную задачу, и если он ее не выполнял, то подлежал замене. А у Карпина этого нет, в каждой игре мы видим совершенно разный состав. И все игроки при этом одинаковые. Сейчас безразлично, кто будет главным тренером сборной России, потому что у нас нет футболистов высокого уровня", - отметил собеседник агентства.
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Перу - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Сборную Карпина обидел Валера. А Сафонов снова не спас Россию
12 ноября, 22:12
 
Футбол
 
