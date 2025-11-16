Рейтинг@Mail.ru
"Я бы умер от стыда": Пономарев не в восторге от футбола сборной России
Футбол
 
14:08 16.11.2025
"Я бы умер от стыда": Пономарев не в восторге от футбола сборной России
Качество игры российских футболистов в товарищеском матче с командой Чили оставило удручающее впечатление, в прежние годы за такие действия можно было умереть
"Я бы умер от стыда": Пономарев не в восторге от футбола сборной России

Пономарев заявил, что футбол сборной России производит удручающее впечатление

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИгроки сборной России
Игроки сборной России - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Качество игры российских футболистов в товарищеском матче с командой Чили оставило удручающее впечатление, в прежние годы за такие действия можно было умереть со стыда, заявил РИА Новости экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев.
Россияне в субботу в Сочи проиграли чилийцам со счетом 0:2. Для национальной команды поражение стало первым с ноября 2021 года.
"Игра сборной России вчера оставила удручающее впечатление. Мы много раз выезжали играть со сборными Перу и Чили, и мы их даже за команды не считали. Драли их в любом составе, даже без особой подготовки. А сейчас мы из Чили делаем великолепную команду. Значит, наша сборная находится в безобразном состоянии, потому что вообще не на кого смотреть. К тому же у нас сейчас нет основного состава, что ни игра, то на поле выходят новые футболисты. Что это такое? Неужели у нас все игроки абсолютно одинаковые, как оловянные солдатики", - сказал Пономарев.
"Все они, как Буратино, бегают по полю, и наши комментаторы восхищаются, когда кто-то отдает пас пяткой. А раньше это было просто в порядке вещей, что говорит об абсолютной деградации футболистов. Сборная Чили занимает последнее место в своей отборочной группе чемпионата мира и дерет нашу команду как сидорову козу. Я бы умер со стыда, если бы мы так играли. Светлых пятен у нас нет ни в одной линии", - подчеркнул собеседник агентства.
Матвей Кисляк в матче против сборной Чили - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Сборная России все же проиграла... Но как же грязно рубились чилийцы!
15 ноября, 20:05
 
Владимир Пономарев
 
