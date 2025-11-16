Рейтинг@Mail.ru
В Чебоксарах задержали вооруженного ножом подростка - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:40 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/politsiya-2055345096.html
В Чебоксарах задержали вооруженного ножом подростка
В Чебоксарах задержали вооруженного ножом подростка - РИА Новости, 16.11.2025
В Чебоксарах задержали вооруженного ножом подростка
Полиция и Росгвардия в Чебоксарах задержали вооруженного ножом молодого человека, удерживавшего в квартире свою мать и младшего брата, сообщает МВД Чувашии. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T22:40:00+03:00
2025-11-16T22:40:00+03:00
происшествия
чебоксары
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153170/46/1531704652_97:342:2943:1943_1920x0_80_0_0_95cffb779fd1a6f8c7c8db8f3f990070.jpg
https://ria.ru/20250415/chelyabinsk-2011284652.html
чебоксары
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153170/46/1531704652_669:352:2704:1879_1920x0_80_0_0_57a40403dd390dd0d2966c74a38d2869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чебоксары, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Чебоксары, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Крушение вертолета в Дагестане
В Чебоксарах задержали вооруженного ножом подростка

В Чебоксарах задержали вооруженного ножом подростка, порезавшего свою мать

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Полиция и Росгвардия в Чебоксарах задержали вооруженного ножом молодого человека, удерживавшего в квартире свою мать и младшего брата, сообщает МВД Чувашии.
Около 17 часов в воскресенье в полицию поступило обращение от жителя дома по проспекту Тракторостроителей, который сообщил, что его 17-летний сын, будучи в неадекватном состоянии, начал скандалить и схватился за нож.
"Отец попросил его покинуть квартиру, возле двери парень вытолкнул его и заперся. В жилище остались его мама и брат-младшеклассник", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции.
"На переговоры парень не шел, дверь полицейским не открывал. Пользуясь моментом, ее открыла мама злоумышленника, которой он нанес два колото-резаных ранения ног", - отмечается в сообщении.
При силовой поддержке бойцов управления Росгвардии по региону молодой человек был задержан и помещен в лечебное учреждение. Пострадавшей женщине оказывается медицинская помощь.
Подчеркивается, что молодой человек состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних как употребляющий запрещенные вещества.
Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Пьяный челябинец напал с ножом на незнакомого мальчика
15 апреля, 07:16
 
ПроисшествияЧебоксарыФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Крушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала