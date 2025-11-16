В Чебоксарах задержали вооруженного ножом подростка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Полиция и Росгвардия в Чебоксарах задержали вооруженного ножом молодого человека, удерживавшего в квартире свою мать и младшего брата, сообщает МВД Чувашии.

Около 17 часов в воскресенье в полицию поступило обращение от жителя дома по проспекту Тракторостроителей, который сообщил, что его 17-летний сын, будучи в неадекватном состоянии, начал скандалить и схватился за нож.

"Отец попросил его покинуть квартиру, возле двери парень вытолкнул его и заперся. В жилище остались его мама и брат-младшеклассник", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции.

"На переговоры парень не шел, дверь полицейским не открывал. Пользуясь моментом, ее открыла мама злоумышленника, которой он нанес два колото-резаных ранения ног", - отмечается в сообщении.

При силовой поддержке бойцов управления Росгвардии по региону молодой человек был задержан и помещен в лечебное учреждение. Пострадавшей женщине оказывается медицинская помощь.

Подчеркивается, что молодой человек состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних как употребляющий запрещенные вещества.