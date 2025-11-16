ЯРОСЛАВЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Сильный снегопад ожидается в Ярославской области в понедельник, возможны ЧС, связанные с повреждением ЛЭП, и ухудшение работы транспорта, сообщает главное управление МЧС по региону.

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных, в частности, с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи; нарушением в работе коммунальных систем жизнеобеспечения населения; нарушением в работе всех видов транспорта.