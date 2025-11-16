Рейтинг@Mail.ru
Сильный снегопад ожидается в Ярославской области
17:53 16.11.2025 (обновлено: 17:57 16.11.2025)
Сильный снегопад ожидается в Ярославской области
происшествия
ярославская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославская область
происшествия, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Снегопад. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Сильный снегопад ожидается в Ярославской области в понедельник, возможны ЧС, связанные с повреждением ЛЭП, и ухудшение работы транспорта, сообщает главное управление МЧС по региону.
"Днем 17 ноября, с сохранением до конца суток, местами по Ярославской области ожидается сильный снег, ухудшение видимости в осадках 300-800 метров. В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега, гололед. На дорогах местами гололедица, снежный накат", - говорится в экстренном предупреждении ведомства.
Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных, в частности, с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи; нарушением в работе коммунальных систем жизнеобеспечения населения; нарушением в работе всех видов транспорта.
"Источник ЧС и происшествий – осадки, налипание мокрого снега, гололед, гололедица", - уточняют в МЧС.
Происшествия
Ярославская область
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
