В Подмосковье произошло возгорание на крыше электрички
В Подмосковье произошло возгорание на крыше электрички - 16.11.2025
В Подмосковье произошло возгорание на крыше электрички
Оборудование загорелось на крыше одного из вагонов пригородного электропоезда в Подмосковье, возгорание локализовали, по предварительным данным, никто не... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T21:19:00+03:00
московская область (подмосковье)
В Подмосковье произошло возгорание на крыше электрички
В Подмосковье оборудование загорелось на крыше электрички, люди не пострадали
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Оборудование загорелось на крыше одного из вагонов пригородного электропоезда в Подмосковье, возгорание локализовали, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).
"Сегодня в 19.18 на перегоне "Авсюнино-Шатура" казанского направления МЖД произошло возгорание крышевого оборудования одного из вагонов пригородного поезда №6840 "Москва Казанская-Черусти". Пассажиры были высажены на остановочном пункте "Заполицы", - рассказали агентству в Московской железной дороге
.
По данным МЖД, на место оперативно вызвали городской пожарный расчет, а также поднят пожарный поезд, оснащенный 122 тоннами воды и пятью тоннами пенообразователя.
"В 19.50 возгорание было локализовано. По предварительной информации, никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются. В связи с произошедшим в пути задержан поезд дальнего следования №26 "Москва-Ижевск", - уточнили в Московской железной дороге.
МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поезда.