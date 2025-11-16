Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье произошло возгорание на крыше электрички - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
21:19 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/podmoskove-2055340442.html
В Подмосковье произошло возгорание на крыше электрички
В Подмосковье произошло возгорание на крыше электрички - РИА Новости, 16.11.2025
В Подмосковье произошло возгорание на крыше электрички
Оборудование загорелось на крыше одного из вагонов пригородного электропоезда в Подмосковье, возгорание локализовали, по предварительным данным, никто не... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T21:19:00+03:00
2025-11-16T21:19:00+03:00
новости подмосковья
происшествия
московская область (подмосковье)
московская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936546394_0:192:2797:1765_1920x0_80_0_0_d933f408c10e6a435a6a62bc836e9f9d.jpg
https://ria.ru/20251115/kriminal-2055223596.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936546394_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_94c5653715d13eea7d173b38aab36497.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), московская железная дорога
Новости Подмосковья, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Московская железная дорога
В Подмосковье произошло возгорание на крыше электрички

В Подмосковье оборудование загорелось на крыше электрички, люди не пострадали

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСкоростной поезд "Ласточка"
Скоростной поезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Скоростной поезд "Ласточка". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Оборудование загорелось на крыше одного из вагонов пригородного электропоезда в Подмосковье, возгорание локализовали, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).
"Сегодня в 19.18 на перегоне "Авсюнино-Шатура" казанского направления МЖД произошло возгорание крышевого оборудования одного из вагонов пригородного поезда №6840 "Москва Казанская-Черусти". Пассажиры были высажены на остановочном пункте "Заполицы", - рассказали агентству в Московской железной дороге.
По данным МЖД, на место оперативно вызвали городской пожарный расчет, а также поднят пожарный поезд, оснащенный 122 тоннами воды и пятью тоннами пенообразователя.
"В 19.50 возгорание было локализовано. По предварительной информации, никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются. В связи с произошедшим в пути задержан поезд дальнего следования №26 "Москва-Ижевск", - уточнили в Московской железной дороге.
МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поезда.
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Подмосковье подростки разгромили электричку
15 ноября, 21:41
 
Новости ПодмосковьяПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Московская железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала