Петросян разгромила всех на Гран-при: но что мучает нашу чемпионку?

Аделия Петросян уверенно победила на московском этапе Гран-при, но довольными не выглядели ни сама фигуристка, ни ее тренер Этери Тутберидзе. РИА Новости Спорт рассказывает, что мучает двукратную чемпионку России незадолго до Олимпийских игр.

Трусова приучила к такой банальности

В Москве Петросян впервые в сезоне очно победила главную конкурентку Алину Горбачеву . Обе фигуристки прошли через травмы во время тяжелейшей летней подготовки, обе - обладательницы ультра-си, обе желают застолбить за собой место лидера в сборной России.

Интрига этапа уже в день коротких программ была уничтожена так же быстро, как море смывает песчаный рисунок с берега. Отрыв от ближайшей преследовательницы на десять баллов сделал Петросян безусловным лидером. Горбачева же в волнующей постановке под "Лунную сонату" допустила несколько помарок, но объяснила это недавними проблемами со здоровьем.

« "На лед вышла только три недели назад и две недели назад начала прыгать, втягиваться было сложновато", - рассказала Алина журналистам.

Но обе фигуристки заявили в произвольной программе четверные прыжки: Петросян - тулуп, Горбачева - сальхов. И если для ученицы Софьи Федченко элемент ультра-си в данной ситуации не столь принципиален, то для Аделии - это ставка, которую нельзя проиграть.

Парадокс заключается в том, что сами россиянки семь лет назад приучили мир к тому, что штамповать четверные немногим сложнее тройных. Конечно, пять ультра-си в одной программе от Александры Трусовой до сих пор остаются одним из самых впечатляющих событий в фигурном катании, но это же привело и к обратному эффекту. В какой-то момент один четверной в выступлении российских фигуристок стал восприниматься скорее как база, чем нечто выдающееся.

Иностранные спортсменки вполне осознавали, что бороться с этим натиском без собственного прогресса невозможно. Поэтому часть из них сделала ставку на повышенные компоненты, часть пошла по пути технического усложнения. На мировой арене все чаще можно увидеть успешные попытки исполнения акселя в три с половиной оборота или четверного тулупа.

Российской же фигуристке в нынешних обстоятельствах нужно быть сверхчеловеком и продемонстрировать не только безупречность в плане презентации программ, но и усовершенствованную прыжковую часть. Без этого американки Алиса Лю и Эмбер Гленн, японки Каори Сакомото и Монэ Тиба не позволят Петросян даже приблизиться к пьедесталу Олимпиады в феврале.

"Тебя никто не закидает камнями"

Все это не может не сказываться на психологическом состоянии 18-летней спортсменки. Отсюда совершенно понятное мимолетное желание отступить, даже не начав борьбу. Казалось, преодолеть этот барьер помогла тренер Петросян Этери Тутберидзе

« "Испытания надо пройти, потому что в какой-то момент всегда хочется отказаться. Аделия тоже была вся в сомнениях, говорила, что нет, все, она не готова, не может в таком состоянии ехать. Ей говорили: "Зачем ты отказываешься, ты что, хочешь запасной девочке отдать это место?" Она сказала: "Да, если она более достойна, пусть едет". Ей говорили, что она будет жалеть об этом всю свою жизнь. Просто оказалось, что девочка запасная еще менее готова. У нее тоже была травма, она тоже не тренировалась и успела подготовиться еще меньше", - рассказала Тутберидзе в интервью Okko.

Но проблема оказалась глубже, чем можно было предполагать. Ответственность за единственную квоту на Олимпиаде продолжает давить и сжиматься каждую нервную клетку. Мысли не стихают настолько, что Аделия делится переживаниями даже с соперницами, перед которыми обычно принято ходить с непоколебимым спокойствием.

« "Перед произволкой в Магнитогорске мы были в раздевалке с Аделей – я уже откатала, она последняя выступает. Она сняла коньки и говорит: "Ксюш, я че-то так волнуюсь, так переживаю, никогда такого не было, меня даже трясет". Я такая: "Адель, ты чего, тебя здесь все только поддерживают, тебя никто не закидает камнями. Ты сюда приехала, ты уже молодец, ты уже звездочка для нас". Она очень переживала за произвольную программу, прям ходила и нервничала", – поделилась Ксения Синицына в шоу "Каток".

От этого попытки исполнить четверной тулуп в произвольной программе каждый раз воспринимаются не просто как борьба с невесомостью, но и как способ сказать миру: "Я здесь. Я борюсь. Я верю".

Отказ от четверного и поражение

На произвольную программу в воскресенье Петросян выходила последней. Прямо перед ней "ЦСКА Арена" оглушительно провожала после проката Горбачеву, которая решила отказаться от четверного сальхова в пользу чистого проката. Воодушевленное катание позволило ей набрать 209,28 балла за две программы. Сумма значительная, но вполне отыгрываемая для Петросян даже с тройными прыжками. Но Аделия не готова облегчать контент даже с заведомой золотой медалью на шее.

Четверной тулуп вновь не получился, несмотря на то, что на разминке прыжок был продемонстрирован с небывалой легкостью. Спортсменка объяснила падение своей зацикленностью на элементе.

« "Четверных тулупов за день было много, обидно, что упала, но зато программа была уже лучше, более уверенно, чище. Этому можно порадоваться. Этери Георгиевна сказала, что слишком зациклилась на тулупе, надо его отпустить и расслабиться, потому что, в принципе, сегодня он был. Все, что от меня требуется, - восстанавливать форму, которая была в том сезоне", - рассказала Петросян журналистам.

Но даже падение на первом элементе не омрачило программу. В каждом движении была видна душа фигуристки, полная желаний и борьбы, в каждом прыжке - капля страсти, которая заставляет зрителей замирать и верить в невозможное. А 230,05 за две программы означают, что в Петросян верит не только публика, но и федерация.

Насколько эта поддержка сейчас важна для Аделии, она не признается. Но это можно прочитать в словах о том, как она отзывается о ее сокоманднике по нейтральному статусу Петре Гуменнику:

« "Одно дело, когда ты фактически совсем один. А тут ездит маленькая команда и есть человек, который находится в такой же ситуации. Хочется поддерживать и помочь словами".