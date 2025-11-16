Рейтинг@Mail.ru
Петросян выиграла этап Гран-при в Москве
Фигурное катание
 
14:40 16.11.2025
Петросян выиграла этап Гран-при в Москве
Петросян выиграла этап Гран-при в Москве
Аделия Петросян стала победительницей четвертого этапа Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
фигурное катание
аделия петросян
алина горбачева
зимние олимпийские игры 2026
ксения гущина
аделия петросян, алина горбачева, зимние олимпийские игры 2026, ксения гущина
Фигурное катание, Аделия Петросян, Алина Горбачева, Зимние Олимпийские игры 2026, Ксения Гущина
Петросян выиграла этап Гран-при в Москве

Фигуристка Петросян победила на этапе Гран-при России в Москве

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Аделия Петросян стала победительницей четвертого этапа Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве.
По сумме короткой и произвольной программ Петросян получила 230,05 балла (78,83+151,22). Второй стала Алина Горбачева (209,28; 68,86+140,42), третье место заняла Ксения Гущина (200,51; 68,07+132,44).
Позднее в воскресенье произвольные программы представят мужчины и танцевальные дуэты.
В сентябре 18-летняя Петросян выиграла квалификационный турнир в Пекине и завоевала право участвовать в Олимпийских играх 2026 года. Она является двукратной чемпионкой России (2024, 2025) и трехкратной победительницей Финала Гран-при России (2023, 2024, 2025).
Губанова идет четвертой после короткой программы на этапе Гран-при в США
16 ноября, 07:42
Фигурное катание
 
Фигурное катаниеАделия ПетросянАлина ГорбачеваЗимние Олимпийские игры 2026Ксения Гущина
 
