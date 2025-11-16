https://ria.ru/20251116/petrosyan-2055299316.html
Петросян выиграла этап Гран-при в Москве
Петросян выиграла этап Гран-при в Москве - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Петросян выиграла этап Гран-при в Москве
Аделия Петросян стала победительницей четвертого этапа Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
фигурное катание
аделия петросян
алина горбачева
зимние олимпийские игры 2026
ксения гущина
Петросян выиграла этап Гран-при в Москве
