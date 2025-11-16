Петросян выиграла этап Гран-при в Москве

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Аделия Петросян стала победительницей четвертого этапа Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве.

В сентябре 18-летняя Петросян выиграла квалификационный турнир в Пекине и завоевала право участвовать в Олимпийских играх 2026 года. Она является двукратной чемпионкой России (2024, 2025) и трехкратной победительницей Финала Гран-при России (2023, 2024, 2025).