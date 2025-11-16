Рейтинг@Mail.ru
Песков оценил итоги визита Токаева в Москву
13:58 16.11.2025
Песков оценил итоги визита Токаева в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недавний государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву мощным с точки... РИА Новости, 16.11.2025
Песков оценил итоги визита Токаева в Москву

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
АЛМА-АТА, 16 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недавний государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву мощным с точки зрения смыслового наполнения.
"Государственный визит мощный достаточно получился у президента Токаева, главное, конечно, не с точки зрения антуража, а с точки зрения смыслового наполнения. И обилие вопросов на двусторонней повестке дня как раз и диктует необходимость присутствия фактически кабинета министров в полном составе с двух сторон", - заявил Песков в видео с интервью корреспонденту казахстанского канала 24kz, опубликованному в соцсети журналиста.
Токаев 11 ноября прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. По итогам переговоров в Кремле президент России Владимир Путин и Токаев подписали декларацию о переходе межгосударственных отношений РФ и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Токаев после визита в Россию направил Путину письмо
13 ноября, 20:54
 
