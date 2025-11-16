Рейтинг@Mail.ru
16.11.2025
10:00 16.11.2025
Овчинский: деловая застройка появится по КРТ в двух районах запада Москвы
2025
Овчинский: деловая застройка появится по КРТ в двух районах запада Москвы

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Два участка реорганизуют по проекту комплексного развития территории в районах Филёвский Парк и Дорогомилово на западе столицы, где возведут в сумме более 89 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В Западном административном округе столицы реорганизуют два участка, входящих в один проект КРТ. Один из них расположен в Промышленном проезде в районе Филёвский Парк, а другой на улице Неверовского в районе Дорогомилово. На территории общей площадью 1,31 гектара планируется построить свыше 89 тысяч квадратных метров недвижимости общественно-делового назначения", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
По словам министра столичного правительства, в возведенных по проекту КРТ зданиях заработают магазины, кафе, рестораны, отделения банков и другая инфраструктура, на которую есть спрос у местных жителей. В результате будет создано более 2,5 тысяч рабочих мест. Проект в планах завершить за семь лет.
Выбранные для редевелопмента участки, как заметил Овчинский, находятся по обеим сторонам проспекта Багратиона и отличаются хорошей транспортной доступностью. Площадка на улице Неверовского, 9 расположена поблизости от станции метро "Парк Победы", а рядом с площадкой в Промышленном проезде, 7 функционируют станция метро "Фили" и одноименный остановочный пункт МЦД-1.
На данный момент в столице на разной стадии выполнения находится 336 проектов комплексного развития территорий совокупной площадью свыше 4,2 тысячи гектаров. Они подразумевают формирование комфортных городских пространств в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках.
 
