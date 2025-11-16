Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: семь домов расселили по реновации в районе Соколиная Гора - РИА Новости, 16.11.2025
09:05 16.11.2025
Овчинский: семь домов расселили по реновации в районе Соколиная Гора
2025-11-16T09:05:00+03:00
2025-11-16T09:05:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: семь домов расселили по реновации в районе Соколиная Гора

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Семь многоквартирных домов полностью расселено по программе реновации в районе Соколиная Гора на востоке Москвы, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В 2024 году в районе Соколиная Гора началось переселение жителей в первую новостройку по программе реновации на 9-й улице Соколиной Горы. Сегодня жители уже семи старых домов переехали в новое комфортное жилье. Около 500 семей отпраздновали новоселье в четырех новостройках на 3-й, 5-й, 9-й улицах Соколиной Горы и Вольной улице", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Министр столичного правительства отметил, что квартиры, построенные по программе реновации, передаются под заселение с готовой улучшенной отделкой. А территории вокруг новых ЖК комплексно благоустраиваются: там высаживают деревья и кустарники, оснащают площадки для активного отдыха и занятий спортом.
Программа реновации предусматривает расселение в районе Соколиная Гора всего 68 многоквартирных домов старого жилфонда, где проживают примерно 12,3 тысячи москвичей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что возведенные по программе реновации жилые новостройки потребляют меньше тепловой и электрической энергии на квадратный метр площади, тем самым экономя до 40% ресурсов в сравнении с советскими пятиэтажками.
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 старых многоквартирных домов.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
