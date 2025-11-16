Рейтинг@Mail.ru
Глава Химок вместе с жителями провела обход микрорайона Клязьма-Старбеево - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 16.11.2025 (обновлено: 17:36 16.11.2025)
https://ria.ru/20251116/obkhod-2055318253.html
Глава Химок вместе с жителями провела обход микрорайона Клязьма-Старбеево
Глава Химок вместе с жителями провела обход микрорайона Клязьма-Старбеево - РИА Новости, 16.11.2025
Глава Химок вместе с жителями провела обход микрорайона Клязьма-Старбеево
Глава Химок Елена Землякова вместе с жителями, представителями администрации и депутатом Совета депутатов Татьяной Кавторевой провела обход микрорайона... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T17:35:00+03:00
2025-11-16T17:36:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055317999_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6e34deb57f30dcb449a77780b0a51bec.jpg
https://ria.ru/20251115/rossiya-2055223180.html
https://rsport.ria.ru/20251115/match-2055196413.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055317999_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_cb47ffd40f71a67b330442c0efe01607.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Глава Химок вместе с жителями провела обход микрорайона Клязьма-Старбеево

Елена Землякова с жителями Химок провела обход микрорайона Клязьма-Старбеево

© Фото : пресс-служба администрации ХимокГлава Химок вместе с жителями провела обход микрорайона Клязьма-Старбеево
Глава Химок вместе с жителями провела обход микрорайона Клязьма-Старбеево - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Фото : пресс-служба администрации Химок
Глава Химок вместе с жителями провела обход микрорайона Клязьма-Старбеево
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава Химок Елена Землякова вместе с жителями, представителями администрации и депутатом Совета депутатов Татьяной Кавторевой провела обход микрорайона Клязьма-Старбеево, сообщает пресс-служба администрации округа.
Было проверено состояние домов и дворов. В доме №4 на улице Мичурина ранее было зафиксировано подтопление подвала, из-за которого пострадали стены в подъезде. Участники обхода проверили подвал, а также качество ремонта стен, который провели специалисты управляющей компании. Землякова отметила, что такие работы не соответствуют норме, поэтому она дала поручение провести качественный ремонт стен.
Глава Химок поздравила золотых юбиляров с 50-летием совместной жизни - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Глава Химок поздравила золотых юбиляров с 50-летием совместной жизни
15 ноября, 21:37
Жители также обратили внимание на качество воды. Управляющей компании и "Химкинскому водоканалу" дано поручение провести обследование коммуникаций и при необходимости сделать ремонт.
"Встретились с жительницей, которая во время весеннего обхода попросила отремонтировать лестницы вдоль жилого фонда. Работы провели еще весной, а сейчас, после длительной эксплуатации, мы проверили их состояние вместе с Еленой Владимировной", — отметила Землякова.
Участники обхода вместе с жителями обсудили и новые вопросы, которые на месте передали в работу ответственным службам. Такие обходы будут проходить в городе на регулярной основе.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Торпедо" обыграло "Ротор" в матче Первой лиги
15 ноября, 17:32
 
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала