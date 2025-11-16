https://ria.ru/20251116/obkhod-2055318253.html
Глава Химок вместе с жителями провела обход микрорайона Клязьма-Старбеево
Глава Химок вместе с жителями провела обход микрорайона Клязьма-Старбеево - РИА Новости, 16.11.2025
Глава Химок вместе с жителями провела обход микрорайона Клязьма-Старбеево
Глава Химок Елена Землякова вместе с жителями, представителями администрации и депутатом Совета депутатов Татьяной Кавторевой провела обход микрорайона... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T17:35:00+03:00
2025-11-16T17:35:00+03:00
2025-11-16T17:36:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055317999_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6e34deb57f30dcb449a77780b0a51bec.jpg
https://ria.ru/20251115/rossiya-2055223180.html
https://rsport.ria.ru/20251115/match-2055196413.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055317999_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_cb47ffd40f71a67b330442c0efe01607.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Глава Химок вместе с жителями провела обход микрорайона Клязьма-Старбеево
Елена Землякова с жителями Химок провела обход микрорайона Клязьма-Старбеево
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава Химок Елена Землякова вместе с жителями, представителями администрации и депутатом Совета депутатов Татьяной Кавторевой провела обход микрорайона Клязьма-Старбеево, сообщает пресс-служба администрации округа.
Было проверено состояние домов и дворов. В доме №4 на улице Мичурина ранее было зафиксировано подтопление подвала, из-за которого пострадали стены в подъезде. Участники обхода проверили подвал, а также качество ремонта стен, который провели специалисты управляющей компании. Землякова отметила, что такие работы не соответствуют норме, поэтому она дала поручение провести качественный ремонт стен.
Жители также обратили внимание на качество воды. Управляющей компании и "Химкинскому водоканалу" дано поручение провести обследование коммуникаций и при необходимости сделать ремонт.
"Встретились с жительницей, которая во время весеннего обхода попросила отремонтировать лестницы вдоль жилого фонда. Работы провели еще весной, а сейчас, после длительной эксплуатации, мы проверили их состояние вместе с Еленой Владимировной", — отметила Землякова.
Участники обхода вместе с жителями обсудили и новые вопросы, которые на месте передали в работу ответственным службам. Такие обходы будут проходить в городе на регулярной основе.