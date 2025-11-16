Глава Химок вместе с жителями провела обход микрорайона Клязьма-Старбеево

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава Химок Елена Землякова вместе с жителями, представителями администрации и депутатом Совета депутатов Татьяной Кавторевой провела обход микрорайона Клязьма-Старбеево, сообщает пресс-служба администрации округа.

Было проверено состояние домов и дворов. В доме №4 на улице Мичурина ранее было зафиксировано подтопление подвала, из-за которого пострадали стены в подъезде. Участники обхода проверили подвал, а также качество ремонта стен, который провели специалисты управляющей компании. Землякова отметила, что такие работы не соответствуют норме, поэтому она дала поручение провести качественный ремонт стен.

Жители также обратили внимание на качество воды. Управляющей компании и "Химкинскому водоканалу" дано поручение провести обследование коммуникаций и при необходимости сделать ремонт.

"Встретились с жительницей, которая во время весеннего обхода попросила отремонтировать лестницы вдоль жилого фонда. Работы провели еще весной, а сейчас, после длительной эксплуатации, мы проверили их состояние вместе с Еленой Владимировной", — отметила Землякова.