Офицер ВМС Бразилии назвал число погибших на Украине бразильских наемников

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Число бразильских наемников в рядах ВСУ, погибших за время конфликта на Украине, составляет как минимум 45-50 человек, поделился оценкой в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.