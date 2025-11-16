Рейтинг@Mail.ru
Офицер ВМС Бразилии назвал число погибших на Украине бразильских наемников
03:34 16.11.2025 (обновлено: 06:14 16.11.2025)
Офицер ВМС Бразилии назвал число погибших на Украине бразильских наемников
Офицер ВМС Бразилии назвал число погибших на Украине бразильских наемников
Число бразильских наемников в рядах ВСУ, погибших за время конфликта на Украине, составляет как минимум 45-50 человек
в мире
украина
бразилия
афганистан
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
Офицер ВМС Бразилии назвал число погибших на Украине бразильских наемников

Офицер Фариназу: на Украине погибло как минимум 45-50 бразильских наемников

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Число бразильских наемников в рядах ВСУ, погибших за время конфликта на Украине, составляет как минимум 45-50 человек, поделился оценкой в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.
"Более 500 бразильцев уже поучаствовали в украинском конфликте на сегодняшний день. Из них около 45-50 погибли, насколько известно", — сказал собеседник агентства.
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Бразилии считают, что члены банд могли получить боевой опыт в рядах ВСУ
Вчера, 04:14
По его словам, бразильские власти делились меньшей оценкой числа погибших граждан страны, но их данные не соответствуют опубликованным в СМИ сведениям.
В июле 2025 года МИД Бразилии подтвердил газете O Dia гибель девяти граждан страны в украинском конфликта, отметив, что еще 17 числятся пропавшими без вести.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Офицер ВМС объяснил, почему бразильцы воюют за киевский режим
Вчера, 05:33
 
