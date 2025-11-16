МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Число бразильских наемников в рядах ВСУ, погибших за время конфликта на Украине, составляет как минимум 45-50 человек, поделился оценкой в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.
"Более 500 бразильцев уже поучаствовали в украинском конфликте на сегодняшний день. Из них около 45-50 погибли, насколько известно", — сказал собеседник агентства.
По его словам, бразильские власти делились меньшей оценкой числа погибших граждан страны, но их данные не соответствуют опубликованным в СМИ сведениям.
В июле 2025 года МИД Бразилии подтвердил газете O Dia гибель девяти граждан страны в украинском конфликта, отметив, что еще 17 числятся пропавшими без вести.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.