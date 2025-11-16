https://ria.ru/20251116/moskva-2055307936.html
Водолазы завершили обследование пруда в Москве, где нашли убитого ребенка
Водолазы завершили обследование пруда в Москве, где нашли убитого ребенка
Водолазы завершили обследование пруда на востоке Москвы, где ранее был обнаружен фрагмент тела ребенка, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 16.11.2025
