Водолазы завершили обследование пруда в Москве, где нашли убитого ребенка
16:01 16.11.2025 (обновлено: 17:47 16.11.2025)
Водолазы завершили обследование пруда в Москве, где нашли убитого ребенка
Водолазы завершили обследование пруда в Москве, где нашли убитого ребенка
Москва
Водолазы завершили обследование пруда в Москве, где нашли убитого ребенка

Автомобили специальных служб около Гольяновского пруда в Москве, где нашли останки тела ребенка
Автомобили специальных служб около Гольяновского пруда в Москве, где нашли останки тела ребенка
Водолазы завершили обследование пруда на востоке Москвы, где ранее был обнаружен фрагмент тела ребенка, передает корреспондент РИА Новости
 
Москва
 
 
