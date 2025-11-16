Рейтинг@Mail.ru
В Москве на машинах каршеринга заменили летнюю резину на зимнюю - РИА Новости, 16.11.2025
11:02 16.11.2025
В Москве на машинах каршеринга заменили летнюю резину на зимнюю
В Москве на машинах каршеринга заменили летнюю резину на зимнюю
авто, москва, максим ликсутов , сергей собянин
В Москве на машинах каршеринга заменили летнюю резину на зимнюю

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Операторы столичного каршеринга заменили на всех машинах резину с летней на зимнюю, для аренды доступно около 40 тысяч автомобилей, сообщили в департаменте транспорта Москвы.
"Столичный каршеринг готов к холодам и осадкам! Максим Ликсутов (заместитель мэра Москвы Сергей Собянина - ред.) напомнил, что в сервисе доступны для аренды около 40 тысяч автомобилей. Операторы уже заменили на всех машинах летнюю резину на зимнюю", - говорится в сообщении в Telegram-канале московского дептранса.
В департаменте отметили, что зимняя резина обеспечит хорошее сцепление с дорогой в холодную погоду.
Работник меняет резину на колесе - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Водителей предупредили о штрафах за "лысую" резину зимой
