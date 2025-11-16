https://ria.ru/20251116/moshenniki-2055279102.html
В МВД предупредили о мошенниках, звонящих от лица горадминистрации
В МВД предупредили о мошенниках, звонящих от лица горадминистрации - РИА Новости, 16.11.2025
В МВД предупредили о мошенниках, звонящих от лица горадминистрации
Мошенники начали звонить россиянам от лица горадминистрации и похищать персональные данные пол предлогом регистрации в личном кабинете для получения "выплат... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T12:06:00+03:00
2025-11-16T12:06:00+03:00
2025-11-16T12:06:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021389291_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4c163ae1a38ae90562b1981f4394720.jpg
https://ria.ru/20251001/mvd-2045648299.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021389291_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_793d5c614d1193fe4324213c2550a9ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД предупредили о мошенниках, звонящих от лица горадминистрации
МВД: мошенники начали звонить россиянам от лица горадминистрации
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Мошенники начали звонить россиянам от лица горадминистрации и похищать персональные данные пол предлогом регистрации в личном кабинете для получения "выплат ветеранам труда", сообщило УБК МВД России.
В ведомстве сообщили, что фиксируются мошеннические звонки от имени сотрудников городской администрации
"Пенсионерам звонят, представляясь сотрудниками мэрии, и сообщают о "положенной выплате ветеранам труда", вручении грамоты и иных наград, но для их получения необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и продиктовать персональные данные", - говорится в сообщении управления, опубликованном в Telegram-канале.