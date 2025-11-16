В МВД предупредили о мошенниках, звонящих от лица горадминистрации

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Мошенники начали звонить россиянам от лица горадминистрации и похищать персональные данные пол предлогом регистрации в личном кабинете для получения "выплат ветеранам труда", сообщило УБК МВД России.

"Пенсионерам звонят, представляясь сотрудниками мэрии, и сообщают о "положенной выплате ветеранам труда", вручении грамоты и иных наград, но для их получения необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и продиктовать персональные данные", - говорится в сообщении управления, опубликованном в Telegram-канале.