В МВД предупредили о мошенниках, звонящих от лица горадминистрации
12:06 16.11.2025
В МВД предупредили о мошенниках, звонящих от лица горадминистрации
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Мошенники начали звонить россиянам от лица горадминистрации и похищать персональные данные пол предлогом регистрации в личном кабинете для получения "выплат ветеранам труда", сообщило УБК МВД России.
В ведомстве сообщили, что фиксируются мошеннические звонки от имени сотрудников городской администрации
"Пенсионерам звонят, представляясь сотрудниками мэрии, и сообщают о "положенной выплате ветеранам труда", вручении грамоты и иных наград, но для их получения необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и продиктовать персональные данные", - говорится в сообщении управления, опубликованном в Telegram-канале.
