Мошенники стали тщательнее координировать жертв, предупредили в МВД

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Мошенники начали тщательнее координировать жертв, чтобы продать их движимое и недвижимое имущество, а также для оформления на них кредитов и займов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.

"Если ранее при совершении преступлений у мошенников в приоритете находилось количество совершенных звонков и хищение фактически имеющихся у потерпевших денежных средств, то в настоящее время преступники тщательно координируют потерпевших, вовлекая их в реализацию движимого и недвижимого имущества, а также в оформление кредитов и займов в микрофинансовых организациях", — рассказали в ведомстве.