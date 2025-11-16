Мошенники стали тщательнее координировать жертв, предупредили в МВД

https://ria.ru/20251116/moshenniki-2055241653.html
Мошенники начали тщательнее координировать жертв, чтобы продать их движимое и недвижимое имущество, а также для оформления на них кредитов и займов, сообщили... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T02:31:00+03:00
2025-11-16T02:31:00+03:00
2025-11-16T06:22:00+03:00
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Мошенники начали тщательнее координировать жертв, чтобы продать их движимое и недвижимое имущество, а также для оформления на них кредитов и займов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.
"Если ранее при совершении преступлений у мошенников в приоритете находилось количество совершенных звонков и хищение фактически имеющихся у потерпевших денежных средств, то в настоящее время преступники тщательно координируют потерпевших, вовлекая их в реализацию движимого и недвижимого имущества, а также в оформление кредитов и займов в микрофинансовых организациях", — рассказали в ведомстве.
В МВД добавили, что мошенники могут дополнять данную схему различными ложными аргументами, чтобы завладеть сознанием потерпевшего в криминальных целях.