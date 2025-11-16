Рейтинг@Mail.ru
Мошенники стали тщательнее координировать жертв, предупредили в МВД - РИА Новости, 16.11.2025
02:31 16.11.2025 (обновлено: 06:22 16.11.2025)
Мошенники стали тщательнее координировать жертв, предупредили в МВД
Мошенники стали тщательнее координировать жертв, предупредили в МВД - РИА Новости, 16.11.2025
Мошенники стали тщательнее координировать жертв, предупредили в МВД
Мошенники начали тщательнее координировать жертв, чтобы продать их движимое и недвижимое имущество, а также для оформления на них кредитов и займов, сообщили... РИА Новости, 16.11.2025
2025
жилье, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Жилье, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Мошенники стали тщательнее координировать жертв, предупредили в МВД

МВД: мошенники стали тщательнее координировать жертв для продажи имущества

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Мошенники начали тщательнее координировать жертв, чтобы продать их движимое и недвижимое имущество, а также для оформления на них кредитов и займов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.
"Если ранее при совершении преступлений у мошенников в приоритете находилось количество совершенных звонков и хищение фактически имеющихся у потерпевших денежных средств, то в настоящее время преступники тщательно координируют потерпевших, вовлекая их в реализацию движимого и недвижимого имущества, а также в оформление кредитов и займов в микрофинансовых организациях", — рассказали в ведомстве.
В МВД добавили, что мошенники могут дополнять данную схему различными ложными аргументами, чтобы завладеть сознанием потерпевшего в криминальных целях.
