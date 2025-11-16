Рейтинг@Mail.ru
Мизулина рассказала о росте негативных трендов против церкви в интернете - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
20:05 16.11.2025 (обновлено: 20:31 16.11.2025)
https://ria.ru/20251116/mizulina-2055332651.html
Мизулина рассказала о росте негативных трендов против церкви в интернете
Мизулина рассказала о росте негативных трендов против церкви в интернете - РИА Новости, 16.11.2025
Мизулина рассказала о росте негативных трендов против церкви в интернете
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что в социальных сетях фиксируется системная работа по распространению негативных трендов против РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T20:05:00+03:00
2025-11-16T20:31:00+03:00
религия
екатерина мизулина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907238051_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_ff9d1ceaa50c2ee8480138dd11088c45.jpg
https://ria.ru/20251105/shaman-2052976704.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907238051_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_001e01b7fdf2a36a6c3de2c0fed57f54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатерина мизулина
Религия, Екатерина Мизулина
Мизулина рассказала о росте негативных трендов против церкви в интернете

Мизулина: много негатива в отношении веры распространяется в молодежной среде

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕкатерина Мизулина
Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Екатерина Мизулина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новость. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что в социальных сетях фиксируется системная работа по распространению негативных трендов против церкви, веры и традиционных ценностей.
"Очень много негатива в отношении церкви, веры вообще как таковой, распространяется и в детской, молодежной среде. Есть отдельные тренды, антитренды. То есть, например, все, что связано с кладбищами, с порчей могил, уничтожением могил. Я тоже считаю, что это такая история в общем контексте работы против церкви", - сказала Мизулина в программе "Песочный интерес" в эфире радио Sputnik.
Мизулина отметила, что негативные тренды, связанные с оскорблением чувств верующих и деструктивным поведением, активно распространяются среди детской аудитории, прежде всего через TikTok, где дети видят такие материалы и начинают им подражать. По её словам, ряд подобных историй запускается сознательно, в рамках целенаправленной работы.
"Мы эти тренды видим, фиксируем, ну, естественно, когда есть возможность, об этом рассказываем публично, чтобы все понимали, что такая работа ведется целенаправленно", - добавила Мизулина.
Shaman и Мизулина в донецком загсе - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Shaman и Мизулина поженились в Донецке
5 ноября, 14:53
 
РелигияЕкатерина Мизулина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала