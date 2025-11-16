https://ria.ru/20251116/mizulina-2055332651.html
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что в социальных сетях фиксируется системная работа по распространению негативных трендов против РИА Новости, 16.11.2025
Религия, Екатерина Мизулина
Мизулина рассказала о росте негативных трендов против церкви в интернете
Мизулина: много негатива в отношении веры распространяется в молодежной среде
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новость. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что в социальных сетях фиксируется системная работа по распространению негативных трендов против церкви, веры и традиционных ценностей.
"Очень много негатива в отношении церкви, веры вообще как таковой, распространяется и в детской, молодежной среде. Есть отдельные тренды, антитренды. То есть, например, все, что связано с кладбищами, с порчей могил, уничтожением могил. Я тоже считаю, что это такая история в общем контексте работы против церкви", - сказала Мизулина в программе "Песочный интерес" в эфире радио Sputnik.
отметила, что негативные тренды, связанные с оскорблением чувств верующих и деструктивным поведением, активно распространяются среди детской аудитории, прежде всего через TikTok, где дети видят такие материалы и начинают им подражать. По её словам, ряд подобных историй запускается сознательно, в рамках целенаправленной работы.
"Мы эти тренды видим, фиксируем, ну, естественно, когда есть возможность, об этом рассказываем публично, чтобы все понимали, что такая работа ведется целенаправленно", - добавила Мизулина.