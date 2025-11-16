Рейтинг@Mail.ru
Минобрнауки назвало сроки обучения по новой системе высшего образования
03:17 16.11.2025 (обновлено: 14:18 16.11.2025)
Минобрнауки назвало сроки обучения по новой системе высшего образования
Минобрнауки назвало сроки обучения по новой системе высшего образования
Сроки обучения при переходе на новую модель высшего образования будут определяться временем, необходимым для подготовки по специальности, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 16.11.2025
Минобрнауки назвало сроки обучения по новой системе высшего образования

В аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
В аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
В аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Сроки обучения при переходе на новую модель высшего образования будут определяться временем, необходимым для подготовки по специальности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
"В новой системе высшего образования, переход к которой ведущие российские университеты начнут в 2026-2027 учебном году, срок обучения не будет единым. Он будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности", — говорится в заявлении.
Студенты в аудитории во время занятий - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Минобрнауки назвало количество отчисленных из вузов студентов в 2025 году
6 ноября, 18:37
Так, для инженеров, врачей и учителей срок обучения составит пять лет. Будут и более короткие, четырехлетние программы — для сферы туризма и индустрии гостеприимства. А по более сложным и наукоемким направлениям предусмотрен шестилетний период подготовки.
Как заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев на Всероссийском совещании деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов вузов, для направлений "востоковедение" и "африканистика" предлагается увеличить сроки обучения из-за особой сложности и большого объема материала.
"Вариативность сроков получения высшего образования позволит найти баланс между запросами экономики, стандартами качественного фундаментального образования и интересами самих студентов, у которых появится более широкий выбор стратегий профессиональной реализации на рынке труда", — отметили в министерстве.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В ГД внесли проект о бесплатном втором высшем образовании для бойцов СВО
21 июля, 16:51
В мае 2023 года Владимир Путин подписал указ о совершенствовании национальной системы высшего образования. Тогда же стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов страны: МАИ, НИТУ МИСИС, МПГУ, БФУ имени Канта, Санкт-Петербургский горный университет и ТГУ.
В рамках "пилота" студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Аспирантура стала отдельным видом профессионального образования для подготовки научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
Массовый запуск новой системы начнется в 2027-2028 учебном году.
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Список участников проекта новой системы высшего образования могут расширить
9 июля, 09:58
 
Заголовок открываемого материала