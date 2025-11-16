https://ria.ru/20251116/minobrnauki-2055243175.html
Минобрнауки назвало сроки обучения по новой системе высшего образования
Минобрнауки назвало сроки обучения по новой системе высшего образования - РИА Новости, 16.11.2025
Минобрнауки назвало сроки обучения по новой системе высшего образования
Сроки обучения при переходе на новую модель высшего образования будут определяться временем, необходимым для подготовки по специальности, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T03:17:00+03:00
2025-11-16T03:17:00+03:00
2025-11-16T14:18:00+03:00
общество
россия
образование - общество
московский авиационный институт
владимир путин
московский педагогический государственный университет
мисис
социальный навигатор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155264/02/1552640227_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c48a587cdc1ad6a9636c66f5932bf57.jpg
https://ria.ru/20251106/rossiya-2053262266.html
https://ria.ru/20250721/proekt-2030446369.html
https://ria.ru/20250709/obrazovanie-2028079128.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155264/02/1552640227_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_01163c38b7601c6758f358fd05cd7d31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, образование - общество, московский авиационный институт, владимир путин, московский педагогический государственный университет, мисис, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Образование - Общество, Московский авиационный институт, Владимир Путин, Московский педагогический государственный университет, МИСиС, Социальный навигатор, СН_Образование
Минобрнауки назвало сроки обучения по новой системе высшего образования
Минобрнауки: обучение в вузах по новой системе будет от четырех до шести лет
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Сроки обучения при переходе на новую модель высшего образования будут определяться временем, необходимым для подготовки по специальности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
"В новой системе высшего образования, переход к которой ведущие российские университеты начнут в 2026-2027 учебном году, срок обучения не будет единым. Он будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности", — говорится в заявлении.
Так, для инженеров, врачей и учителей срок обучения составит пять лет. Будут и более короткие, четырехлетние программы — для сферы туризма и индустрии гостеприимства. А по более сложным и наукоемким направлениям предусмотрен шестилетний период подготовки.
Как заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев на Всероссийском совещании деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов вузов, для направлений "востоковедение" и "африканистика" предлагается увеличить сроки обучения из-за особой сложности и большого объема материала.
"Вариативность сроков получения высшего образования позволит найти баланс между запросами экономики, стандартами качественного фундаментального образования и интересами самих студентов, у которых появится более широкий выбор стратегий профессиональной реализации на рынке труда", — отметили в министерстве.
В мае 2023 года Владимир Путин
подписал указ о совершенствовании национальной системы высшего образования. Тогда же стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов страны: МАИ
, НИТУ МИСИС, МПГУ, БФУ имени Канта, Санкт-Петербургский горный университет и ТГУ.
В рамках "пилота" студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Аспирантура стала отдельным видом профессионального образования для подготовки научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
Массовый запуск новой системы начнется в 2027-2028 учебном году.