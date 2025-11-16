Самый кровожадный маньяк в СССР: почему его не могли поймать семь лет

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости, Вадим Минеев. С 1989 по 1996 год Анатолий Оноприенко совершил 52 убийства. Во время своей "охоты на людей" он убивал целые семьи, не щадя ни женщин, ни детей, ни младенцев.

Властям даже приходилось привлекать для патрулирования армию, чтобы защитить население. Следователи очень долго не могли понять страшную логику маньяка.

В детдоме тыкал других острыми предметами

"Полесский упырь", "украинский зверь", "терминатор" — такими жуткими прозвищами в будущем наградят мальчика, родившегося 25 июля 1959 года в селе Ласки Житомирской области.

оказался в детском доме. Отцом Анатолия был человек пьющий, он ушел к другой женщине, когда ему был один год. В три года умерла мать. Ребенка воспитывали бабушка и тетя — самые дорогие люди в его жизни. Денег в семье катастрофически не хватало, и в итоге мальчикв детском доме.

Уже в приюте проявились его некоторые странности. В детдоме его невзлюбили и сильно дразнили и били. А он в ответ не просто бил других детей, а с особым удовольствием тыкал их острыми предметами.

"Нормальная жизнь"

После восьмого класса Анатолий поступил в Малинский лесной техникум, где учился из рук вон плохо, предпочитал выпивать и "подрабатывать" кражами.

После армии поступил в мореходное училище, где стал серьезно заниматься спортом, особенно каратэ. Неплохо жил: хорошо зарабатывал, его любили девушки, он много путешествовал, работая на корабле. Завел семью. Вскоре Анатолий купил дом и обзавелся собственным автомобилем. Но семейная жизнь продлилась недолго: узнав об изменах Оноприенко, гражданская жена ушла от него и забрала ребенка.

Не сложилась у Анатолия и моряцкая карьера: в 1986 году он попался на контрабанде, после чего с работой пришлось попрощаться. Новое место в жизни нашел довольно быстро: пошел в пожарные. Там он быстро стал подниматься по служебной лестнице. Однако осенью 1989 года он бросил все и всех и уехал в неизвестном направлении.

Судьбоносное знакомство

В начале 1989 года он познакомился с ветераном афганской войны Сергеем Рогозиным. Между мужчинами завязалась дружба, которая вскоре превратилась в криминальный дуэт.

Подельники решили грабить автомобили, первое убийство они совершили в июне 1989 года. На трассе "парочка" убила мужа с женой спавших в автомобиле, машину затем сожгли. Через месяц они убили так же еще одну семью и, забрав награбленное, спалили машину. Через несколько дней Оноприенко остановился возле очередного автомобиля и застрелил семью из пяти человек.

После этого маньяк неожиданно решил сменить место проживания, уехав в Германию, где надеялся получить гражданство. Но, поколесив по Европе и отсидев несколько месяцев в австрийской тюрьме, Оноприенко вернулся на Украину.

Всего-лишь охота

Прибыв на родину он несколько часов простоял в аэропорту Борисполя на одной ноге и попал в психбольницу, где ему поставили диагноз "шизофрения". А затем, после выписки, решил всего себя посвятить охоте, только совсем не обычной.

"Это была самая обычная охота, охота на людей всего лишь. Только на людей", — говорил маньяк после задержания.

В октябре 1995-го он украл у друга ружье, из которого сделал обрез. Все было готово к началу кровавых похождений. Украину накрыла настоящая волна убийств. Оноприенко вырезал целые семьи.

объяснил : "Я не хотел, чтобы он мучился сиротой по интернатам". Однажды во время очередного ограбления он, убил семью из четырех человек, включая трехмесячного младенца. Позже на следствии цинично: "Я не хотел, чтобы он мучился сиротой по интернатам".

"На самом деле я самый большой потерпевший"

Убийства продолжались одно за другим. Всего от рук маньяка погибло 52 человека.

В поисках преступника за весь период участвовали десятки тысяч милиционеров. При этом стражи порядка не раз останавливали маньяка для проверки документов и на улицах, и в электричках. Каждый раз при нем был черный пакет, в котором лежал обрез. Но Оноприенко отпускали — и он продолжал свой кровавый путь.

14 апреля 1996 года маньяка наконец задержали оперативники по наводке от анонимного информатора.

"Другие считают, что я убийца, маньяк. А на самом деле я самый большой потерпевший. Я все это делал, видел их. Я страдал больше всех. Ну что они видели? После этого пришли, там, поплакали и все. А я все это делал... Этих детей невинных, когда они вот смотрят на тебя, убивал их", — "оправдывался" на следствие серийный убийца.

Публичное шоу

На суде маньяк сохранял безразличие. С таким же равнодушным видом он встретил и свой смертный приговор: 1 апреля 1999 года его приговорили к высшей мере наказания.

Ожидание казни длилось два года. Маньяк даже предлагал превратить свою казнь в публичное шоу. Но в 2000 году на Украине ввели мораторий на смертную казнь, что позволило стране присоединиться к Совету Европы.

Около 13 лет Оноприенко провел в Житомирской колонии №8, без единой передачи от родственников или свидания с ними — все они отвернулись от преступника.