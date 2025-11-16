Рейтинг@Mail.ru
Самый кровожадный маньяк в СССР: почему его не могли поймать семь лет - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/manyak-2055041812.html
Самый кровожадный маньяк в СССР: почему его не могли поймать семь лет
Самый кровожадный маньяк в СССР: почему его не могли поймать семь лет - РИА Новости, 16.11.2025
Самый кровожадный маньяк в СССР: почему его не могли поймать семь лет
С 1989 по 1996 год Анатолий Оноприенко совершил 52 убийства. Во время своей "охоты на людей" он убивал целые семьи, не щадя ни женщин, ни детей, ни младенцев. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T09:10:00+03:00
2025-11-16T09:10:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037005301_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_6dde23d54622bf726467c5a413b3e928.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037005301_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_d61e6e6bd96f7d6cc05789aabe1cfb1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Самый кровожадный маньяк в СССР: почему его не могли поймать семь лет

© РИА Новости / Табылды КадырбековЗаключенный в исправительной колонии
Заключенный в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Заключенный в исправительной колонии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости, Вадим Минеев. С 1989 по 1996 год Анатолий Оноприенко совершил 52 убийства. Во время своей "охоты на людей" он убивал целые семьи, не щадя ни женщин, ни детей, ни младенцев.
Властям даже приходилось привлекать для патрулирования армию, чтобы защитить население. Следователи очень долго не могли понять страшную логику маньяка.

В детдоме тыкал других острыми предметами

"Полесский упырь", "украинский зверь", "терминатор" — такими жуткими прозвищами в будущем наградят мальчика, родившегося 25 июля 1959 года в селе Ласки Житомирской области.
Отцом Анатолия был человек пьющий, он ушел к другой женщине, когда ему был один год. В три года умерла мать. Ребенка воспитывали бабушка и тетя — самые дорогие люди в его жизни. Денег в семье катастрофически не хватало, и в итоге мальчик оказался в детском доме.
© Depositphotos.com / SonyachnyКоньяк
Коньяк - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Depositphotos.com / Sonyachny
Коньяк
Уже в приюте проявились его некоторые странности. В детдоме его невзлюбили и сильно дразнили и били. А он в ответ не просто бил других детей, а с особым удовольствием тыкал их острыми предметами.

"Нормальная жизнь"

После восьмого класса Анатолий поступил в Малинский лесной техникум, где учился из рук вон плохо, предпочитал выпивать и "подрабатывать" кражами.
© Depositphotos.com / asiandelightКража
Кража - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Depositphotos.com / asiandelight
Кража
После армии поступил в мореходное училище, где стал серьезно заниматься спортом, особенно каратэ. Неплохо жил: хорошо зарабатывал, его любили девушки, он много путешествовал, работая на корабле. Завел семью. Вскоре Анатолий купил дом и обзавелся собственным автомобилем. Но семейная жизнь продлилась недолго: узнав об изменах Оноприенко, гражданская жена ушла от него и забрала ребенка.
© РИА Новости / Сергей СафроновЧерноморский флот
Черноморский флот - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Сергей Сафронов
Черноморский флот
Не сложилась у Анатолия и моряцкая карьера: в 1986 году он попался на контрабанде, после чего с работой пришлось попрощаться. Новое место в жизни нашел довольно быстро: пошел в пожарные. Там он быстро стал подниматься по служебной лестнице. Однако осенью 1989 года он бросил все и всех и уехал в неизвестном направлении.

Судьбоносное знакомство

В начале 1989 года он познакомился с ветераном афганской войны Сергеем Рогозиным. Между мужчинами завязалась дружба, которая вскоре превратилась в криминальный дуэт.
© РИА Новости / Андрей Соломонов | Перейти в медиабанкПоэтапный вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Первая колонна советских войск отправляется на Родину. Перевал Саланг
Поэтапный вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Первая колонна советских войск отправляется на Родину. Перевал Саланг - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Андрей Соломонов
Перейти в медиабанк
Поэтапный вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Первая колонна советских войск отправляется на Родину. Перевал Саланг
Подельники решили грабить автомобили, первое убийство они совершили в июне 1989 года. На трассе "парочка" убила мужа с женой спавших в автомобиле, машину затем сожгли. Через месяц они убили так же еще одну семью и, забрав награбленное, спалили машину. Через несколько дней Оноприенко остановился возле очередного автомобиля и застрелил семью из пяти человек.
© РИА НовостиВооруженное нападение
Вооруженное нападение - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости
Вооруженное нападение
После этого маньяк неожиданно решил сменить место проживания, уехав в Германию, где надеялся получить гражданство. Но, поколесив по Европе и отсидев несколько месяцев в австрийской тюрьме, Оноприенко вернулся на Украину.

Всего-лишь охота

Прибыв на родину он несколько часов простоял в аэропорту Борисполя на одной ноге и попал в психбольницу, где ему поставили диагноз "шизофрения". А затем, после выписки, решил всего себя посвятить охоте, только совсем не обычной.
© РИА Новости / Алексей Фурман | Перейти в медиабанкМеждународный украинский аэропорт "Борисполь"
Международный украинский аэропорт Борисполь - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Алексей Фурман
Перейти в медиабанк
Международный украинский аэропорт "Борисполь"
"Это была самая обычная охота, охота на людей всего лишь. Только на людей", — говорил маньяк после задержания.
В октябре 1995-го он украл у друга ружье, из которого сделал обрез. Все было готово к началу кровавых похождений. Украину накрыла настоящая волна убийств. Оноприенко вырезал целые семьи.
Однажды во время очередного ограбления он, убил семью из четырех человек, включая трехмесячного младенца. Позже на следствии цинично объяснил: "Я не хотел, чтобы он мучился сиротой по интернатам".

"На самом деле я самый большой потерпевший"

Убийства продолжались одно за другим. Всего от рук маньяка погибло 52 человека.
В поисках преступника за весь период участвовали десятки тысяч милиционеров. При этом стражи порядка не раз останавливали маньяка для проверки документов и на улицах, и в электричках. Каждый раз при нем был черный пакет, в котором лежал обрез. Но Оноприенко отпускали — и он продолжал свой кровавый путь.
© РИА Новости / Александр КряжевЗаряженное ружье
Заряженное ружье - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Заряженное ружье
14 апреля 1996 года маньяка наконец задержали оперативники по наводке от анонимного информатора.
"Другие считают, что я убийца, маньяк. А на самом деле я самый большой потерпевший. Я все это делал, видел их. Я страдал больше всех. Ну что они видели? После этого пришли, там, поплакали и все. А я все это делал... Этих детей невинных, когда они вот смотрят на тебя, убивал их", — "оправдывался" на следствие серийный убийца.

Публичное шоу

На суде маньяк сохранял безразличие. С таким же равнодушным видом он встретил и свой смертный приговор: 1 апреля 1999 года его приговорили к высшей мере наказания.
Ожидание казни длилось два года. Маньяк даже предлагал превратить свою казнь в публичное шоу. Но в 2000 году на Украине ввели мораторий на смертную казнь, что позволило стране присоединиться к Совету Европы.
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках
Около 13 лет Оноприенко провел в Житомирской колонии №8, без единой передачи от родственников или свидания с ними — все они отвернулись от преступника.
В 2013 году в возрасте 54 лет, Анатолий Оноприенко скончался после сердечного приступа.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала