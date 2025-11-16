Рейтинг@Mail.ru
Махачев — Делла Маддалена: смотреть онлайн бой на UFC 322 - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:30 16.11.2025 (обновлено: 06:54 16.11.2025)
https://ria.ru/20251116/makhachev-maddalena-smotret-onlayn-2055196664.html
Махачев — Делла Маддалена: смотреть онлайн бой на UFC 322
Махачев — Делла Маддалена: смотреть онлайн бой на UFC 322 - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Махачев — Делла Маддалена: смотреть онлайн бой на UFC 322
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, занимающий второе место в рейтинге лиги вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) Ислам... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-16T05:30:00+03:00
2025-11-16T06:54:00+03:00
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
ислам махачев
джек делла маддалена
анонсы и трансляции матчей
ufc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053591459_0:75:1080:683_1920x0_80_0_0_d89c2ecbbcf81550d832ab3b49a8aac1.jpg
https://rsport.ria.ru/20251114/ufc-2054294388.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053591459_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_faf7d97aeb26cbed8c5726aa6a8b55b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, смешанные боевые искусства (мма), ислам махачев, джек делла маддалена, анонсы и трансляции матчей, ufc
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Ислам Махачев, Джек Делла Маддалена, Анонсы и трансляции матчей, UFC
Единоборства

Махачев — Делла Маддалена: смотреть онлайн бой на UFC 322

© UFCАфиша Ислама Махачева на UFC 322
Афиша Ислама Махачева на UFC 322 - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© UFC
Читать в
Дзен
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, занимающий второе место в рейтинге лиги вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) Ислам Махачев утром воскресенья проведет бой за пояс в полусреднем весе в поединке против обладателя титула Джека Делла Маддалены.
Турнир UFC 322 пройдет в Нью-Йорке.
UFC
16 ноября 2025 • начало в 08:00
Завершен
Jack Della MaddalenaАвстралия
Ислам МахачевРоссия
Календарь Турнирная таблица История встреч
Ориентировочно россиянин и австралиец выйдут в октагон около 08:00 по московскому времени.
  • Онлайн-трансляция будет доступна на официальном сервисе UFC Fight Pass и онлайн-платформе "Кинопоиск". На общедоступном телевидении эфир стартовал в 06:00 мск.
Джек Делла Маддалена и Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Время Махачева и Шевченко плюс тьма крутых боев! Все важное о UFC 322
14 ноября, 14:18
 
ЕдиноборстваСпортСмешанные боевые искусства (ММА)Ислам МахачевДжек Делла МаддаленаАнонсы и трансляции матчейUFC
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала