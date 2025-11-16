Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье завели дело после гибели людей при пожаре в строящемся здании
16:42 16.11.2025 (обновлено: 17:25 16.11.2025)
В Подмосковье завели дело после гибели людей при пожаре в строящемся здании
В Подмосковье завели дело после гибели людей при пожаре в строящемся здании
В Подмосковье завели дело после гибели людей при пожаре в строящемся здании
Два человека погибли в результате пожара в строящемся здании в подмосковном Видном, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба главного следственного... РИА Новости, 16.11.2025
происшествия
видное
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
видное
россия
московская область (подмосковье)
происшествия, видное, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Видное, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье завели дело после гибели людей при пожаре в строящемся здании

СК завел дело после гибели двух человек при пожаре в строящемся здании в Видном

МОСКВА 16 ноя – РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в строящемся здании в подмосковном Видном, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба главного следственного управления (ГСУ) СК по области.
Как в свою очередь рассказали РИА Новости в областном главке МЧС РФ, пожар произошел в строящемся здании в подмосковном Видном, площадь возгорания составила 30 квадратных метров, два человека погибли.
"По результатам проверки следователем следственного отдела по городу Видное ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - сообщили в ведомстве.
По предварительным данным следствия, причиной пожара стала неисправная электропроводка.
ПроисшествияВидноеРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
