В Подмосковье завели дело после гибели людей при пожаре в строящемся здании
В Подмосковье завели дело после гибели людей при пожаре в строящемся здании - РИА Новости, 16.11.2025
В Подмосковье завели дело после гибели людей при пожаре в строящемся здании
Два человека погибли в результате пожара в строящемся здании в подмосковном Видном, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба главного следственного... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T16:42:00+03:00
2025-11-16T16:42:00+03:00
2025-11-16T17:25:00+03:00
происшествия
видное
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
видное
россия
московская область (подмосковье)
В Подмосковье завели дело после гибели людей при пожаре в строящемся здании
СК завел дело после гибели двух человек при пожаре в строящемся здании в Видном