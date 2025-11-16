Рейтинг@Mail.ru
"Поймай меня, если сможешь". На чем попался серийный убийца из США
08:00 16.11.2025 (обновлено: 15:00 16.11.2025)
"Поймай меня, если сможешь". На чем попался серийный убийца из США
"Поймай меня, если сможешь". На чем попался серийный убийца из США
Смертельная инъекция, электрический стул или расстрел — американские власти разрешили 44-летнему Стивену Брайанту, совершившему 20 лет назад серию жестоких... РИА Новости, 16.11.2025
южная каролина
южная каролина
южная каролина
Южная Каролина

"Поймай меня, если сможешь". На чем попался серийный убийца из США

Стивен Брайант
Стивен Брайант - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Фото : South Carolina Department of Corrections
Стивен Брайант
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Смертельная инъекция, электрический стул или расстрел — американские власти разрешили 44-летнему Стивену Брайанту, совершившему 20 лет назад серию жестоких расправ, выбрать, как умереть. Преступника приговорили к смертной казни, все попытки оспорить вердикт не увенчались успехом. О том, почему он убивал и как дразнил полицейских перед арестом, — в материале РИА Новости.

Жертва номер четыре

В 2004 году по округу Самтер в Южной Каролине прокатилась серия жестоких убийств, совершенных всего за неделю. Первой жертвой стал голосовавший на дороге Клиф Гейни. Его нашли недалеко от трассы с огнестрельными ранениями в голову.
Детективы предположили, что мужчина поймал попутную машину и, когда вышел на обочину немного размяться, получил пулю в затылок. Свидетелей преступления, как и тех, кто мог видеть, в какой именно автомобиль сел пассажир, не нашлось. Пока полицейские пытались понять мотив, произошло новое убийство.
Кульсум Акбари - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Придумала изуверский метод. "Черная вдова" больше 20 лет убивала мужей
16 августа, 08:00
Жертву, Кристофера Баргеса, убили по такому же сценарию.
Еще спустя пару дней в собственном доме, расположенном вдалеке от населенных пунктов, нашли изуродованный труп 62-летнего Виларда Тейтджена. Глаза у него были выжжены, на стене — надпись кровью: "Жертва номер четыре в течение двух недель. Поймай меня, если сможешь". Послание, вероятно, предназначалось полицейским.
Жена и дочь убитого, которые были в отъезде, сообщили, что в доме последние несколько дней находился посторонний. Он вел переписку от имени хозяина, использовал компьютер и другие девайсы. А потом позвонил супруге Виларда, назвался бродягой и сказал, что ее муж уже давно мертв.
Информация о жестоком серийном убийце быстро распространилась по округе. В Самтере, где такое произошло впервые, началась паника. Полицейские быстро связали воедино все три убийства и бросили на раскрытие лучших детективов штата.
Агенты ФБР в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
"Убил после свадьбы". Как самый опасный преступник перехитрил спецслужбы
8 февраля, 08:00

Первый приговор

Вскоре детективы нашли еще одну жертву, как и утверждалось в надписи на стене. Это был некий Клинтон Браун, также голосовавший на дороге. Но ему повезло — каким-то чудом он сумел избежать участи двух предыдущих путешественников. Он рассказал полицейским, в какой именно автомобиль сел, и описал водителя.
Изучив улики, детективы вышли на 23-летнего Стивена Байанта. За плечами у него уже были проблемы с законом и небольшой тюремный срок за ограбление. Преступника искали недолго и задержали в доме его девушки. "Рад сказать, что силовики ответили на брошенный вызов и поймали подозреваемого", — сообщил журналистам местный шериф Томми Мимс.
© Фото : S.C. Department of CorrectionsКамера для казней в тюремном комплексе Департамента исправительных учреждений в Колумбии, Южная Каролина. Стул для расстрела (слева) и электрический стул
Камера для казней в тюремном комплексе Департамента исправительных учреждений в Колумбии, Южная Каролина. Стул для расстрела (слева) и электрический стул - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : S.C. Department of Corrections
Камера для казней в тюремном комплексе Департамента исправительных учреждений в Колумбии, Южная Каролина. Стул для расстрела (слева) и электрический стул
Он также добавил, что из тюрьмы Брайнт вышел незадолго до устроенной им резни и уже успел совершить серию ограблений. Причем жертв для нападений, как и для убийств, выбирал случайно.
Расследование и суд длились четыре года, и в 2008-м Брайанта признали виновным во всех трех убийствах. При этом высшую меру он получил именно за жестокую расправу над Вилардом. С вердиктом преступник был категорически не согласен и до последнего пытался его обжаловать, заменив на пожизненное заключение. В тюрьме в общей сложности он провел 17 лет.

Трудное детство

Последняя попытка оспорить приговор была совсем недавно. Адвокаты Брайанта указывали, что судья не учел ряд факторов — в частности, ментальное здоровье. Якобы мозгу подсудимого был нанесен серьезный вред, когда тот еще находился в утробе матери, которая во время беременности употребляла алкоголь и наркотики.
Кроме того, в детстве Брайант постоянно подвергался унижениям и сексуальному насилию со стороны взрослых. Как именно это происходило, защитники не уточнили, но отметили, что перед совершением преступлений их клиент был в нервном напряжении и постоянно думал о перенесенных ранее издевательствах. Он не раз просил присматривающего за ним офицера полиции о помощи. Не получив ее, глушил душевную боль алкоголем и наркотиками.
© Фото : Sumter County Sheriff's OfficeСтивен Брайант
Стивен Брайант - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : Sumter County Sheriff's Office
Стивен Брайант
"Племянник был очень расстроен, — рассказывала на суде тетя Брайанта. — Выглядел словно после пыток. В его глазах можно было увидеть страдание, он переживал насилие все время на протяжении жизни".
Однако прокурор уверял, что преступления не были спонтанными и вызваны отнюдь не полученными ранее психологическими травмами. Убийца тщательно продумывал и планировал свои действия. Судья согласился с доводами и постановил, что не может смягчить высшую меру. Но позволил решить, каким будет способ казни: расстрел, смертельная инъекция или электрический стул. Брайнт выбрал первое.
В пятницу, 14 ноября, трое заключенных-волонтеров привели приговор в исполнение. Брайант стал седьмым преступником, казненным в Южной Каролине с тех пор, как в сентябре прошлого года здесь возобновили смертную казнь.
 
Южная Каролина
 
 
