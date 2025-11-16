"Поймай меня, если сможешь". На чем попался серийный убийца из США

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Смертельная инъекция, электрический стул или расстрел — американские власти разрешили 44-летнему Стивену Брайанту, совершившему 20 лет назад серию жестоких расправ, выбрать, как умереть. Преступника приговорили к смертной казни, все попытки оспорить вердикт не увенчались успехом. О том, почему он убивал и как дразнил полицейских перед арестом, — в материале РИА Новости.

Жертва номер четыре

В 2004 году по округу Самтер в Южной Каролине прокатилась серия жестоких убийств, совершенных всего за неделю. Первой жертвой стал голосовавший на дороге Клиф Гейни. Его нашли недалеко от трассы с огнестрельными ранениями в голову.

Детективы предположили, что мужчина поймал попутную машину и, когда вышел на обочину немного размяться, получил пулю в затылок. Свидетелей преступления, как и тех, кто мог видеть, в какой именно автомобиль сел пассажир, не нашлось. Пока полицейские пытались понять мотив, произошло новое убийство.

Жертву, Кристофера Баргеса, убили по такому же сценарию.

Еще спустя пару дней в собственном доме, расположенном вдалеке от населенных пунктов, нашли изуродованный труп 62-летнего Виларда Тейтджена. Глаза у него были выжжены, на стене — надпись кровью: "Жертва номер четыре в течение двух недель. Поймай меня, если сможешь". Послание, вероятно, предназначалось полицейским.

Жена и дочь убитого, которые были в отъезде, сообщили, что в доме последние несколько дней находился посторонний. Он вел переписку от имени хозяина, использовал компьютер и другие девайсы. А потом позвонил супруге Виларда, назвался бродягой и сказал, что ее муж уже давно мертв.

Информация о жестоком серийном убийце быстро распространилась по округе. В Самтере, где такое произошло впервые, началась паника. Полицейские быстро связали воедино все три убийства и бросили на раскрытие лучших детективов штата.

Первый приговор

Вскоре детективы нашли еще одну жертву, как и утверждалось в надписи на стене. Это был некий Клинтон Браун, также голосовавший на дороге. Но ему повезло — каким-то чудом он сумел избежать участи двух предыдущих путешественников. Он рассказал полицейским, в какой именно автомобиль сел, и описал водителя.

Изучив улики, детективы вышли на 23-летнего Стивена Байанта. За плечами у него уже были проблемы с законом и небольшой тюремный срок за ограбление. Преступника искали недолго и задержали в доме его девушки. "Рад сказать, что силовики ответили на брошенный вызов и поймали подозреваемого", — сообщил журналистам местный шериф Томми Мимс.

© Фото : S.C. Department of Corrections Камера для казней в тюремном комплексе Департамента исправительных учреждений в Колумбии, Южная Каролина. Стул для расстрела (слева) и электрический стул © Фото : S.C. Department of Corrections Камера для казней в тюремном комплексе Департамента исправительных учреждений в Колумбии, Южная Каролина. Стул для расстрела (слева) и электрический стул

Он также добавил, что из тюрьмы Брайнт вышел незадолго до устроенной им резни и уже успел совершить серию ограблений. Причем жертв для нападений, как и для убийств, выбирал случайно.

Расследование и суд длились четыре года, и в 2008-м Брайанта признали виновным во всех трех убийствах. При этом высшую меру он получил именно за жестокую расправу над Вилардом. С вердиктом преступник был категорически не согласен и до последнего пытался его обжаловать, заменив на пожизненное заключение. В тюрьме в общей сложности он провел 17 лет.

Трудное детство

Последняя попытка оспорить приговор была совсем недавно. Адвокаты Брайанта указывали, что судья не учел ряд факторов — в частности, ментальное здоровье. Якобы мозгу подсудимого был нанесен серьезный вред, когда тот еще находился в утробе матери, которая во время беременности употребляла алкоголь и наркотики.

Кроме того, в детстве Брайант постоянно подвергался унижениям и сексуальному насилию со стороны взрослых. Как именно это происходило, защитники не уточнили, но отметили, что перед совершением преступлений их клиент был в нервном напряжении и постоянно думал о перенесенных ранее издевательствах. Он не раз просил присматривающего за ним офицера полиции о помощи. Не получив ее, глушил душевную боль алкоголем и наркотиками.

© Фото : Sumter County Sheriff's Office Стивен Брайант © Фото : Sumter County Sheriff's Office Стивен Брайант

"Племянник был очень расстроен, — рассказывала на суде тетя Брайанта. — Выглядел словно после пыток. В его глазах можно было увидеть страдание, он переживал насилие все время на протяжении жизни".

Однако прокурор уверял, что преступления не были спонтанными и вызваны отнюдь не полученными ранее психологическими травмами. Убийца тщательно продумывал и планировал свои действия. Судья согласился с доводами и постановил, что не может смягчить высшую меру. Но позволил решить, каким будет способ казни: расстрел, смертельная инъекция или электрический стул. Брайнт выбрал первое.