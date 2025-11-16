https://ria.ru/20251116/kopylov--2055248749.html
Роман Копылов уступил бразильцу в бою на UFC 322 в Нью-Йорке
Роман Копылов уступил бразильцу в бою на UFC 322 в Нью-Йорке - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Роман Копылов уступил бразильцу в бою на UFC 322 в Нью-Йорке
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Роман Копылов не смог победить Грегори Родригеса из Бразилии на 322-м номерном турнире Абсолютного бойцовского... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Роман Копылов уступил бразильцу в бою на UFC 322 в Нью-Йорке
Россиянин Копылов уступил бразильцу Родригесу в бою на UFC 322 в Нью-Йорке