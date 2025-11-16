https://ria.ru/20251116/konflikt-2055233717.html
Конфликт на Украине сейчас ближе всего к приостановке, заявил Фидан
Российско-украинский конфликт сейчас ближе всего к приостановке, не исключен новый раунд переговоров, заявил в субботу глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 16.11.2025
СТАМБУЛ, 16 ноя — РИА Новости. Российско-украинский конфликт сейчас ближе всего к приостановке, не исключен новый раунд переговоров, заявил в субботу глава МИД Турции Хакан Фидан.
По словам министра, если поначалу в США
и Европе
были стороны, выступающие за продление конфликта, то сейчас американская администрация согласна с Анкарой
в необходимости его прекращения.
"Европейские лидеры теперь тоже придерживаются этого мнения, в частности, посетившие Анкару британский премьер-министр и канцлер ФРГ
, поднимавшие эту тему в беседах с президентом Эрдоганом. На самом деле сейчас, на мой взгляд, эта война в ближайшей к приостановке точке", — заявил Фидан
в интервью телеканалу AHaber
.
По словам министра, обе стороны сфокусированы на атаках по инфраструктуре, в первую очередь энергетической, что несет угрозы зимой. Конфликт превратился в войну БПЛА, отметил Фидан.
"Все условия для прекращения огня имеются. <...> Необходимо, чтобы стороны-посредники предприняли действия в подходящем месте и запустили кампанию по урегулированию. Мы работаем над этим, скоро увидите результаты", — пообещал министр.
Отвечая на вопрос о том, ожидается ли новый раунд переговоров между Россией
и Украиной
, Фидан отметил, что он в это верит.
Ранее британская газета Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей
, который участвовал в переговорах в Стамбуле
, сообщила в среду о приостановке переговоров России и Украины. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД Мария Захарова
сообщила, что Киев
сорвал "последние обещания" по обменам, обменяв менее 30% из 1200 человек, о которых договорились.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров
подчеркивал, что Москва готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва
до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский
отверг приглашение президента России Владимира Путина
приехать в Москву для переговоров.