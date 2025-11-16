Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на Украине сейчас ближе всего к приостановке, заявил Фидан - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:08 16.11.2025 (обновлено: 11:46 16.11.2025)
https://ria.ru/20251116/konflikt-2055233717.html
Конфликт на Украине сейчас ближе всего к приостановке, заявил Фидан
Конфликт на Украине сейчас ближе всего к приостановке, заявил Фидан - РИА Новости, 16.11.2025
Конфликт на Украине сейчас ближе всего к приостановке, заявил Фидан
Российско-украинский конфликт сейчас ближе всего к приостановке, не исключен новый раунд переговоров, заявил в субботу глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T00:08:00+03:00
2025-11-16T11:46:00+03:00
в мире
украина
россия
стамбул
хакан фидан
сергей кислица
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047130023_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cca63ce0030eccb29bda35e490177062.jpg
https://ria.ru/20251115/ukraina-2055230217.html
https://ria.ru/20251115/ssha-2055221361.html
https://ria.ru/20251115/orban-2055207890.html
украина
россия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047130023_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_eb52fc2d305904dd3cef3e232feae11b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, стамбул, хакан фидан, сергей кислица, мария захарова
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Хакан Фидан, Сергей Кислица, Мария Захарова
Конфликт на Украине сейчас ближе всего к приостановке, заявил Фидан

Фидан: конфликт на Украине сейчас ближе всего к приостановке

© Фото : предоставлено МИД Турции Хакан Фидан
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Фото : предоставлено МИД Турции
Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 16 ноя — РИА Новости. Российско-украинский конфликт сейчас ближе всего к приостановке, не исключен новый раунд переговоров, заявил в субботу глава МИД Турции Хакан Фидан.
По словам министра, если поначалу в США и Европе были стороны, выступающие за продление конфликта, то сейчас американская администрация согласна с Анкарой в необходимости его прекращения.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Источник сообщил, что учитывают ВС России при ведении огня на Украине
Вчера, 23:19
"Европейские лидеры теперь тоже придерживаются этого мнения, в частности, посетившие Анкару британский премьер-министр и канцлер ФРГ, поднимавшие эту тему в беседах с президентом Эрдоганом. На самом деле сейчас, на мой взгляд, эта война в ближайшей к приостановке точке", — заявил Фидан в интервью телеканалу AHaber.
По словам министра, обе стороны сфокусированы на атаках по инфраструктуре, в первую очередь энергетической, что несет угрозы зимой. Конфликт превратился в войну БПЛА, отметил Фидан.
"Все условия для прекращения огня имеются. <...> Необходимо, чтобы стороны-посредники предприняли действия в подходящем месте и запустили кампанию по урегулированию. Мы работаем над этим, скоро увидите результаты", — пообещал министр.
Американский военный эксперт Скотт Риттер на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Риттер оценил значение будущей победы России на Украине
Вчера, 21:21
Отвечая на вопрос о том, ожидается ли новый раунд переговоров между Россией и Украиной, Фидан отметил, что он в это верит.
Ранее британская газета Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, который участвовал в переговорах в Стамбуле, сообщила в среду о приостановке переговоров России и Украины. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Киев сорвал "последние обещания" по обменам, обменяв менее 30% из 1200 человек, о которых договорились.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Орбан заявил о потере Украиной суверенитета
Вчера, 19:24
 
В миреУкраинаРоссияСтамбулХакан ФиданСергей КислицаМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала