Конфликт на Украине сейчас ближе всего к приостановке, заявил Фидан

СТАМБУЛ, 16 ноя — РИА Новости. Российско-украинский конфликт сейчас ближе всего к приостановке, не исключен новый раунд переговоров, заявил в субботу глава МИД Турции Хакан Фидан.

По словам министра, если поначалу в США Европе были стороны, выступающие за продление конфликта, то сейчас американская администрация согласна с Анкарой в необходимости его прекращения.

"Европейские лидеры теперь тоже придерживаются этого мнения, в частности, посетившие Анкару британский премьер-министр и канцлер ФРГ , поднимавшие эту тему в беседах с президентом Эрдоганом. На самом деле сейчас, на мой взгляд, эта война в ближайшей к приостановке точке", — заявил Фидан в интервью телеканалу AHaber

По словам министра, обе стороны сфокусированы на атаках по инфраструктуре, в первую очередь энергетической, что несет угрозы зимой. Конфликт превратился в войну БПЛА, отметил Фидан.

"Все условия для прекращения огня имеются. <...> Необходимо, чтобы стороны-посредники предприняли действия в подходящем месте и запустили кампанию по урегулированию. Мы работаем над этим, скоро увидите результаты", — пообещал министр.

Отвечая на вопрос о том, ожидается ли новый раунд переговоров между Россией Украиной , Фидан отметил, что он в это верит.

Ранее британская газета Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей , который участвовал в переговорах в Стамбуле , сообщила в среду о приостановке переговоров России и Украины. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Киев сорвал "последние обещания" по обменам, обменяв менее 30% из 1200 человек, о которых договорились.

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.