Министерскую конференцию Россия — Африка планируют провести в этом году
20:09 16.11.2025 (обновлено: 21:01 16.11.2025)
Министерскую конференцию Россия — Африка планируют провести в этом году
Министерская конференция Россия - Африка может пройти в Каире до конца этого года, заявил в воскресенье глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, отвечая на вопрос РИА... РИА Новости, 16.11.2025
Министерская конференция Россия — Африка может пройти в Каире до конца 2025 года

КАИР, 16 ноя - РИА Новости. Министерская конференция Россия - Африка может пройти в Каире до конца этого года, заявил в воскресенье глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Что касается министерской конференции (Россия - Африка - ред.), то она, мы надеемся, пройдет до конца этого года", - сказал агентству министр в ходе пресс-конференции в столице Египта.
Глава МИД подчеркнул, что основная цель этой конференции - углубление партнерства и экономического сотрудничества между странами Африки и Россией.
Первая министерская конференция в подобном формате состоялась 9-10 ноября 2024 года в университете "Сириус" федеральной территории "Сириус".
Мужчина с российским флагом - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Эксперт рассказал, как Россия наращивает мягкую силу в Африке
В миреРоссияАфрикаЕгипет
 
 
