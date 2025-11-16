https://ria.ru/20251116/konferentsiya-2055333046.html
Министерскую конференцию Россия — Африка планируют провести в этом году
Министерскую конференцию Россия — Африка планируют провести в этом году
Министерская конференция Россия - Африка может пройти в Каире до конца этого года, заявил в воскресенье глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, отвечая на вопрос РИА... РИА Новости, 16.11.2025
Министерская конференция Россия — Африка может пройти в Каире до конца 2025 года