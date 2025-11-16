Карпин заявил, что не считает 2025 год самым сложным в карьере

СОЧИ, 16 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил РИА Новости, что не считает 2025 год самым сложным в своей тренерской карьере.
Зимой Карпин прекратил совмещение постов главного тренера в сборной России и "Ростове". Летом он возглавил московское "Динамо", продолжив тренировать национальную команду. В общей сложности в 2025 году на счету Карпина 43 матча. До конца года на клубном уровне Карпину предстоит провести еще четыре игры.
«
"Конкретно этот год не был самым сложным. Март, апрель, май - был без клуба. В марте и июне были два сбора сборной", - сказал Карпин.
Сборная России в 2025 году провела 10 матчей, одержав в них шесть побед, три раза сыграв вничью и потерпев одно поражение.
"Динамо" под руководством Карпина в чемпионате России одержало четыре победы при пяти ничьих и шести поражениях (10-е место после первого круга). В Кубке России "бело-голубые" одержали три победы в основное время, один раз потерпели поражение и два раза уступили в серии пенальти, после чего вышли в плей-офф пути РПЛ, где в первом матче 1/4 финала обыграли петербургский "Зенит" со счетом 3:1 (ответная игра состоится 27 ноября в Москве).