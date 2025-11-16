Гуменник рассказал, что полностью восстановился после травмы

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Петр Гуменник заявил журналистам, что недавно получил травму, но успел полностью восстановиться.
В воскресенье Гуменник, отобравшийся на Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, занял третье место на четвертом этапе Гран-при России в Москве. Победу одержал Марк Кондратюк.
"После проката живой, ощущения спокойные, но радостного проката, конечно, не получилось. Как был готов, так и выступил. После отдыха отдельные прыжки хорошо получаются, но целиком программа - нет. Тяжеловато делать прыжки не на свежие силы, но это нарабатывается. Отдых у меня был эфемерный. Неделю не тренировался, недели три не напрягался. Сначала хорошо отдохнул, потом случилась небольшая травма, но последние две недели работал в полную силу. Полностью восстановился, ничего не беспокоит", - сказал Гуменник.
"Так как готовлюсь к Милану, решил не менять контент в течение сезона. Даже если по логике эффективнее прокатать что-то более облегченное. Но чтобы не привыкать к новым заходам, решил оставить свой контент. Решили сделать прокат более европейским, поднять навыки катания. Но я получаю удовольствие, когда программа более яркая. В Европе все катаются очень хорошо, скольжение поставлено, чтобы не выбиваться. Пришлось сделать шаг вперед. В этом сезоне с особым интересом смотрю международные соревнования. Илья Малинин, Сюн Сато и Юма Кагияма хорошо катаются, мне нравятся", - добавил он.
