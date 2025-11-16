Рейтинг@Mail.ru
Гуменник рассказал, что полностью восстановился после травмы
Фигурное катание
Фигурное катание
 
17:23 16.11.2025 (обновлено: 17:24 16.11.2025)
Гуменник рассказал, что полностью восстановился после травмы
Гуменник рассказал, что полностью восстановился после травмы - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Гуменник рассказал, что полностью восстановился после травмы
Фигурист Петр Гуменник заявил журналистам, что недавно получил травму, но успел полностью восстановиться. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Гуменник рассказал, что полностью восстановился после травмы

Фигурист Петр Гуменник рассказал о восстановлении после травмы

Петр Гуменник
Петр Гуменник
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Петр Гуменник. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Петр Гуменник заявил журналистам, что недавно получил травму, но успел полностью восстановиться.
В воскресенье Гуменник, отобравшийся на Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, занял третье место на четвертом этапе Гран-при России в Москве. Победу одержал Марк Кондратюк.
«
"После проката живой, ощущения спокойные, но радостного проката, конечно, не получилось. Как был готов, так и выступил. После отдыха отдельные прыжки хорошо получаются, но целиком программа - нет. Тяжеловато делать прыжки не на свежие силы, но это нарабатывается. Отдых у меня был эфемерный. Неделю не тренировался, недели три не напрягался. Сначала хорошо отдохнул, потом случилась небольшая травма, но последние две недели работал в полную силу. Полностью восстановился, ничего не беспокоит", - сказал Гуменник.
"Так как готовлюсь к Милану, решил не менять контент в течение сезона. Даже если по логике эффективнее прокатать что-то более облегченное. Но чтобы не привыкать к новым заходам, решил оставить свой контент. Решили сделать прокат более европейским, поднять навыки катания. Но я получаю удовольствие, когда программа более яркая. В Европе все катаются очень хорошо, скольжение поставлено, чтобы не выбиваться. Пришлось сделать шаг вперед. В этом сезоне с особым интересом смотрю международные соревнования. Илья Малинин, Сюн Сато и Юма Кагияма хорошо катаются, мне нравятся", - добавил он.
Евгений Семененко - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Семененко лидирует после короткой программы на этапе Гран-при
15 ноября, 16:45
 
Фигурное катаниеМиланКортина-д'АмпеццоРоссияМарк КондратюкИлья МалининЮма КагиямаПётр Гуменник
 
