Губанова идет четвертой после короткой программы на этапе Гран-при в США
Фигурное катание
 
07:42 16.11.2025
Губанова идет четвертой после короткой программы на этапе Гран-при в США
Губанова идет четвертой после короткой программы на этапе Гран-при в США
Ранее представлявшая Россию грузинская фигуристка Анастасия Губанова занимает четвертое место после короткой программы на этапе международной серии Гран-при в... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
фигурное катание
спорт
анастасия губанова (фигурное катание)
Губанова идет четвертой после короткой программы на этапе Гран-при в США

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ранее представлявшая Россию грузинская фигуристка Анастасия Губанова занимает четвертое место после короткой программы на этапе международной серии Гран-при в Лейк-Плэсиде (США).
За свое выступление фигуристка получила 68,07 балла. Лидирует после короткой программы японка Ринка Ватанабэ (74,35). Второе место занимает американка Алиса Лю (73,73), третье - итальянка Лара Наки Гутманн (69,69).
В воскресенье фигуристки представят произвольную программу.
Фигуристка Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Ученица Плющенко гремит на Гран-при, а Щербакова недовольна: ждем скандал?
13 ноября, 19:35
 
