Губанова идет четвертой после короткой программы на этапе Гран-при в США
2025-11-16T07:42:00+03:00
2025-11-16T07:42:00+03:00
2025-11-16T07:42:00+03:00
фигурное катание
спорт
анастасия губанова (фигурное катание)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996734159_0:430:1638:1351_1920x0_80_0_0_975e5496bde9b62f92c1ba87aeca1778.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ранее представлявшая Россию грузинская фигуристка Анастасия Губанова занимает четвертое место после короткой программы на этапе международной серии Гран-при в Лейк-Плэсиде (США).
За свое выступление фигуристка получила 68,07 балла. Лидирует после короткой программы японка Ринка Ватанабэ (74,35). Второе место занимает американка Алиса Лю (73,73), третье - итальянка Лара Наки Гутманн (69,69).
В воскресенье фигуристки представят произвольную программу.