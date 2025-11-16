В Греции автобус с паломниками попал в ДТП

https://ria.ru/20251116/gretsija-2055297134.html
2025-11-16T14:31:00+03:00
2025-11-16T14:31:00+03:00
2025-11-16T14:42:00+03:00
В Греции перевернулся автобус с паломниками, пострадали 12 человек
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости.
Двенадцать человек, все женщины, пострадали в аварии, после того как автобус с паломниками перевернулся рядом с поселком Ризомилос в центральной Греции, сообщает греческий телеканал Скай
.
«
"Авария автобуса с около 30 пассажирами произошла ранее на старой национальной трассе в районе Ризомилоса… Двенадцать женщин были доставлены в больницу Волоса
для оказания первой помощи", - говорится в сообщении телеканала.
По информации телеканала, пассажиры автобуса выехали из города Ларисса и планировали совершить паломничество в монастырь.
"Водитель автобуса совершил резкий маневр, нажав на тормоза на повороте, чтобы избежать столкновения с бродячими собаками, выбежавшими на дорогу, в результате чего автобус перевернулся", - говорится в сообщении Скай.
Прохожим, ставшим свидетелями аварии, пришлось разбить заднее стекло автобуса, чтобы вызволить его пассажиров. Жизни пострадавших ничего не угрожает, их на скорой помощи доставили в больницу в целях предосторожности, сообщает телеканал.