В Греции автобус с паломниками попал в ДТП
14:31 16.11.2025
В Греции автобус с паломниками попал в ДТП
В Греции автобус с паломниками попал в ДТП
в мире, греция, волос
В мире, Греция, Волос
В Греции автобус с паломниками попал в ДТП

© Фото : ProtoThemaПоследствия ДТП с автобусом рядом с поселком Ризомилос в центральной Греции
Последствия ДТП с автобусом рядом с поселком Ризомилос в центральной Греции
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Двенадцать человек, все женщины, пострадали в аварии, после того как автобус с паломниками перевернулся рядом с поселком Ризомилос в центральной Греции, сообщает греческий телеканал Скай.
"Авария автобуса с около 30 пассажирами произошла ранее на старой национальной трассе в районе Ризомилоса… Двенадцать женщин были доставлены в больницу Волоса для оказания первой помощи", - говорится в сообщении телеканала.
По информации телеканала, пассажиры автобуса выехали из города Ларисса и планировали совершить паломничество в монастырь.
"Водитель автобуса совершил резкий маневр, нажав на тормоза на повороте, чтобы избежать столкновения с бродячими собаками, выбежавшими на дорогу, в результате чего автобус перевернулся", - говорится в сообщении Скай.
Прохожим, ставшим свидетелями аварии, пришлось разбить заднее стекло автобуса, чтобы вызволить его пассажиров. Жизни пострадавших ничего не угрожает, их на скорой помощи доставили в больницу в целях предосторожности, сообщает телеканал.
Израильская полиция - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
В аварии с автобусом в Израиле погиб человек
