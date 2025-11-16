В Греции автобус с паломниками попал в ДТП

Последствия ДТП с автобусом рядом с поселком Ризомилос в центральной Греции

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Двенадцать человек, все женщины, пострадали в аварии, после того как автобус с паломниками перевернулся рядом с поселком Ризомилос в центральной Греции, сообщает греческий телеканал Скай

« "Авария автобуса с около 30 пассажирами произошла ранее на старой национальной трассе в районе Ризомилоса… Двенадцать женщин были доставлены в больницу Волоса для оказания первой помощи", - говорится в сообщении телеканала.

По информации телеканала, пассажиры автобуса выехали из города Ларисса и планировали совершить паломничество в монастырь.

"Водитель автобуса совершил резкий маневр, нажав на тормоза на повороте, чтобы избежать столкновения с бродячими собаками, выбежавшими на дорогу, в результате чего автобус перевернулся", - говорится в сообщении Скай.